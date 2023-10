Un cutremur de 6,3 s-a produs sâmbătă în Afganistan, la granița cu Iranul. Mai precis, acesta a avut loc în apropiere de oraşul Herat.

Potrivit primelor informații oferite de către autorități, 14 persoane au fost ucise.

Centrul de Supraveghere Geologică din Statele Unite (USGS) a oferit mai multe informații. Reprezentanții Centrului susțin că seismul a avut o magnitudine de 6,3 grade pe scara Richter.

Autoritățile afgane au anunțat că numeroase clădiri s-au prăbuşit sau avariat parţial. Totodată, zeci de persoane au rămas blocate sub dărâmături.

Autoritățile au mai anunțat și că există peste 40 de răniţi, care au fost aduşi la principalul spital al oraşului Herat. Persoane din zonă transmit pe Twitter că ar exista mult mai mulți răniți, aproximativ 1000.

#AFG Heartbreaking news from Herat province in western Afghanistan,🇦🇫.A 6.2 magnitude earthquake has claimed at least 30 lives&left at least 1000 injured. The challenges of poverty and governance were already burdensome. Now, this natural disaster adds another layer of adversity. pic.twitter.com/cwslh6eDBO

— BILAL SARWARY (@bsarwary) October 7, 2023