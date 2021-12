Adam „AJ” Rosen, de trei ori participant la olimpiada de sanie pentru Marea Britanie, a murit la vârsta de 37 de ani din cauza cancerului. Rosen, care s-a născut în Statele Unite, a murit duminică în urma unei „lupte feroce” cu boala, transmite BBC.

Pe lângă faptul că a fost unul dintre „cei mai mari” olimpici la sanie din Marea Britanie, Adam Rosen era cunoscut drept „cea mai prietenoasă și cea mai reală persoană”.

Cel mai bun rezultat al său pentru Marea Britanie a fost al locul al șaselea la Cupa Mondială de sanie din Canada în 2009. De asemenea, el a terminat pe locul 16 atât la Jocurile Olimpice de iarnă din 2006 de la Torino, cât și la Jocurile din 2010 de la Vancouver.

Fostul concurent britanic de bob, John Jackson, a scris: „M-am întristat să aud vestea despre AJ Rosen. Am fost coechipieri în echipa Marii Britanii la Jocurile Olimpice de la Vancouver 2010 și am făcut echipă ca și comentatori în 2018. Odihnește-te în pace prietenul meu”.

Rosen a revenit în circuitul competițional după ce a suferit o luxație a șoldului și leziuni ale nervilor în timpul unui accident în 2009 și s-a retras din sport în 2018.

Directorul executiv al Asociației Olimpice Britanice, Andy Anson, a declarat că organizația este „profund întristată” de moartea lui Rosen.

„AJ a fost adesea singurul reprezentant al sportului său pentru echipa Marii Britanii, dar zâmbetul său molipsitor și personalitatea sa caldă l-au făcut un membru foarte apreciat al oricărei delegații din care a făcut parte”, a adăugat Andy Anson.

With great sadness we announce that 3x @TeamGB Olympian AJ Rosen passed away this morning following a ferocious battle against cancer. AJ was not only one of the greatest ever GB Luge Olympians, he was also the friendliest and most down-to-earth person you could ever wish to meet pic.twitter.com/6Fw2GNOnhp

— LugeGB (@LugeGb) December 19, 2021