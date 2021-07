Doliu imens în lumea muzicii. Rapperul Biz Markie a murit vineri seară, în Baltimore. Acesta avea doar 57 de ani. Celebrul cântăreț a murit din cauza unor complicaţii pe fondul diabetului, a scris Tmz. Reprezentantul lui a anunţat, potrivit Variety, că „pionierul hip-hop Biz Markie a murit liniştit”, având-o alături pe soţia lui, Tara.

„Biz a creat o moştenire de măiestrie care va fi veşnic sărbătorită de colegii săi din industrie şi de fani ale căror vieţi le-a putut atinge prin muzică pe parcursul a 35 de ani”, a mai spus el.

Melodia care l-a făcut celebru pe rapperul Biz Markie

Melodia care i-a adus recunoașterea internațională se numește „Just a Friend”. Piesa a apărut în 1989 și a fost inclusă pe al doilea album al lui, „The Biz Never Sleeps”. Cunoscutul single a ajuns pe locul 9 în topul american al single-urilor.

Biz Markie, pe numele real Marcel Theo Hall, s-a născut pe 8 aprilie 1964 la Harlem (New York). El a crescut în Long Insland. La debutul carierei sale muzicale a susţinut recitaluri în cluburi de noapte şi la facultăţi. Ulterior a devenit membru al grupului Juice Crew al lui Marley Marl, asigurând partea de beatbox.

Albumul lui de debut, „Goin’ Off”, a apărut în 1988 şi a cuprins piese ca „Make the Music With Your Mouth, Biz”, „Vapors” şi „Nobody Beats the Biz”, care l-au ajutat să pătrundă în Billboard Hot 100.

„The Biz Never Sleeps” i-a urmat după un an şi single-ul „Just a Friend” i-a consolidat statutul.

Cu al treilea album, „I Need a Haircut” (1991), Markie a ajuns în centrul unui scandal. Compozitorul Gilbert O’Sullivan l-a dat în judecată pentru că rapperul a folosit fără permisiune tema „Alone Again (Naturally)”. Judecătorul a decis împotriva lui Markie. Rapperul a făcut referire la acest caz pe următorul lui album, „All Samples Cleared!” (1993). A renunţat treptat la înregistrări şi a avut câteva colaborări cu Beastie Boys, atât pe albume, cât şi live. Abia în 2003, Markie a lansat un alt album, „Weekend Warrior”.

El nu s-a ocupat doar de muzică. Rapperul a avut numeroase apariţii în filme şi programe de televiziune. Printre aceastea se numără filmul „Men in Black II” (2002) şi show-ul pentru copii „Yo Gabba Gabba”. Recent, a apărut în serialele „Empire” şi „Black-ish”. Înaintea decesului, el se afla în producţie cu filmul „Chaaw”, care ar urma să fie lansat în mai 2022.