Autoritățile au confirmat că încă o victimă a exploziei de la Crevedia a murit. Prima persoană a murit în urma unui infarct, iar a doua din cauza arsurilor, a explicat Raed Arafat, șeful DSU.

Decesul a fost anunțat de Raed Arafat. Acesta a spus că informația a fost confirmată de reprezentanții Spitalului Floreasca. Decesul a fost confirmat duminică, în jurul prânzului.

„Acum a fost confirmat de către colegii de la Floreasca încă un deces. Dar nu vreau să zic încă un deces din cauza arsurilor, pentru că primul deces, din păcate, a fost soţul doamnei care e decedat şi care a făcut infarct miocardic la faţa locului. Şi nu era ars. Acolo a decedat din cauza infarctului. De data asta pot să spun că din cauza arsurilor, primul deces. Este soţia celui care a decedat ieri şi care a avut o suprafaţă arsă de peste 95%. Deci peste 95%, cum am explicat şi mai devreme astăzi, prognosticul este aproape de zero. Dacă nu este chiar zero, din păcate”, a precizat Arafat într-o declaraţie acordată presei.