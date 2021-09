Doliu uriaș în lumea artistică! A murit un actor american cu o mare experiență, nominalizat de două ori la premiile Emmy.

Actorul a jucat teatru, inclusiv pe Broadway, apoi a apărut în producţii de televiziune și a jucat și în filme de lung metraj.

Doliu uriaș în lumea artistică! A murit Michael Constantine

Actorul Michael Constantine, cunoscut pentru rolul din cea mai profitabilă comedie romantică a tuturor timpurilor, „My Big Fat Greek Wedding”, a murit din cauze naturale, la vârsta de 94 de ani.

Reprezentantul lui a confirmat că actorul a murit pe 31 august, potrivit news.ro.

Constantine a jucat rolul Gus, tatăl protagonistei din „My Big Fat Greek Wedding”, de departe comedia romantică ce a înregistrat cele mai mari încasări din toate timpurile.

„My Big Fat Greek Wedding” a generat, la nivel nord-american, încasări de 241 de milioane de dolari, în 2002, cu peste 50 de milioane de dolari mai mult decât ocupanta poziţiei secunde în top, „What Women Want”.

La nivel global, lungmetrajul a generat încasări de peste 368 milioane de dolari. Filmul a fost nominalizat şi la premiile Sindicatului actorilor americani pentru interpretarea întregii distribuţii.

Invitat în diverse show-uri TV de varietăţi

Michael Constantine şi-a reluat rolul în serialul CBS lansat în 2003, „My Big Fat Greek Life”, şi în continuarea lungmetrajului, „My Big Fat Greek Wedding 2” (2016).

Înainte de comedia romantică ce i-a adus celebritatea, Constantine a jucat teatru, inclusiv pe Broadway, apoi a apărut în producţii de televiziune, precum „Room 222” (ABC, 1969 – 1974), care i-a adus două nominalizări la premiile Emmy, în 1970 şi 1971, câştigând prima dată.

A mai jucat în filme ca „Voyage of the Damned” (1976), alături de Faye Dunaway, Oskar Werner şi Lee Grant, „Summer of My German Soldier” (1978) şi în „Roots: The Next Generations” (1979).

A fost invitat în diverse show-uri TV de varietăţi, dar şi în serialul „Law & Order”, a jucat în comedia romantică „In the Mood” (1987), în lungmetrajele „The Juror” (1996), cu Demi Moore şi Alec Baldwin, şi „Stephen King’s Thinner” (1996).

„My Big Fat Greek Wedding 2” a fost ultimul lui film.

Sursă foto: Dreamstime.