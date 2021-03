Este doliu în lumea artistică din România! Un muzician inovator s-a stins din viaţă, după o grea suferinţă, la vârsta de 67 de ani. Este vorba despre Rodion Ladislau Roșca, cel numit adeseori „părintele muzicii electronice românești”.

Fiica lui Rodion Roșca a confirmat vestea dureroasă

Artistul clujean a încetat din viaţă sâmbătă, 27 martie, iar vestea tragică a fost confirmată chiar de către fiica sa.

„Dumnezeu să te odihnească în pace taticul meu. Tăticul meu s-a stins din viață în urmă unei suferințe îndelungate, purtate cu demnitate și curaj. Drum lin suflețel”, a scris aceasta pe Facebook.

În 2016, Rodion Roșca a susţinut un concert la Electric Castle, iar acolo le-a spus fanilor săi că, din păcate, acela ar putea fi ultimul concert pe care-l va mai putea susţine, fiind foarte bolnav.

Ulterior, muzicianul a ajuns la spital, de unde a postat un mesaj cutremurător pe pagina sa de Facebook: “Sunt internat la Medicală 3. Nu se mai poate face nimic în cazul meu: hepatită virotică C+B şi ciroză în stadiu avansat”, relatează Monitorul de Cluj.

O muzică total diferită de ce ascultau tinerii români în anii ’80

Absolvent al Liceului de Muzică din Cluj, Rodion Roșca a devenit renumit la începutul anilor ’80 după ce a creat un hibrid între muzica electronică, psihedelică şi rock progressive. Mulţi tineri din acea perioadă ascultau doar Iris, Compact, Semnal M sau Holograf, însă Rodion Roșca a reuşit să creeze o muzică total diferită, un sound propriu care nu semăna cu nimic din ce cântau alţi artişti sau trupe din România.

Alături de trupa sa, Rodion GA, muzicianul a creat un hibrid între muzica electronică, psihedelică şi rock progresiv. Trupa s-a format la jumătatea anilor 1970, când, împreună cu Gicu Fărcaş şi Adrian Căprar, artistul a pus bazele acestui grup. Rodion Roșca a folosit la început unul și mai apoi mai multe magnetofoane, și-a înregistrat chitara și, prin supraimprimare sau supramodulare, a obținut un sunet complet schimbat, foarte asemănător cu cel a sintetizatorului.

A urmat apoi o etapă de aproape 30 de ani în care Rodion Roșca a stat departe de muzică, însă în 2011, grupul bucureştean Future Nuggets, care se ocupă de redescoperirea talentelor uitate, a început o colaborare cu acesta. Împreună au avut câteva concerte în Capitală, iar în 2012 Rodion Roșca a concertat şi în cadrul TIFF.

Apoi, muzicianul a semnat un contract pe 7 ani cu casa de discuri britanică Strut Records, iar în 2013 scoate primul material discografic, numit „The Lost Tapes” (Benzile pierdute). Materialul este lăudat de către criticii de muzică străini şi a intrat în multe topuri internaţionale care desemnau cele mai bune relansări muzicale ale anului 2013.

„Am făcut muzică aşa cum nu a mai făcut nimeni şi pentru asta nu am fost răsplătit niciodată”

„Poate unora li se pare că mă laud cu muzica mea, dar asta nu e o laudă, e pur şi simplu o frustrare de-a mea. Ştiu că sunt bun, că am făcut muzică aşa cum nu a mai făcut nimeni şi pentru asta nu am fost răsplătit niciodată. Sunt trist pentru că atunci când eram tânăr eram sigur că o să ajung să fac lucruri mari în muzică, de asta am şi păstrat toate benzile, magnetofoanele, difuzoarele, tot.

Acum am ajuns bătrân, nu ştiu cât mai trăiesc, dacă mor anul ăsta sau nu, şi nu am primit nimic pentru tot ce am făcut. Că au zis despre mine cum că aş cânta bine, da, aşa este, dar aprecierile nu mă ajută cu nimic. Degeaba zice lumea că tu cânţi bine, la sfârşit tot mori de foame”, spunea muzicianul într-un interviu, potrivit monitorulcj.ro.