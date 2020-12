Șoc total la nivel mondial. Un scriitor de legendă a încetat din viață. Este vorba despre maestrul britanic al romanului de spionaj, John le Carré. Acesta a vândut peste 60 de milioane de cărţi în întreaga lume. Este doliu uriaș.

Scriitor de renume mondial, decedat

Sciitorul a încetat din viață la 89 de ani din cauza unei pneumonii, transmite AFP. „Cu mare tristeţe trebuie să anunţ că David Cornwell, cunoscut în lume sub numele John le Carré, a decedat după o scurtă boală (fără legătură cu COVID-19) în Cornwall sâmbătă seară, 12 decembrie 2020. Avea 89 de ani”, a declarat agentul său, Jonny Geller, CEO al grupului Curtis Brown, într-un comunicat dat publicităţii pe site-ul acestei agenţii artistice cu sediul la Londra. Scriitorul a lăsat în urmă soţia şi patru copii.

„Cu mare tristeţe trebuie să confirmă că David Cornwell – John le Carré – a decedat din cauza unei pneumonii sâmbătă seară în urma unei scurte lupte împotriva bolii”, a confirmat familia într-un mesaj redifuzat de agentul său.

Zeci de milioane de cărți vândute

John le Carré a scris 25 de romane şi un volum de memorii, The Pigeon Tunnel (2016). El a vândut în total peste 60 de milioane de cărţi în întreaga lume.

S-a inspirat din cariera sa de agent secret, ruinată de agentul dublu britanic Kim Philby care a dezvăluit KGB acoperirea sa, precum şi a numeroşi compatrioţi, împingându-l să demisioneze din MI6 (serviciul de informaţii externe al guvernului de la Londra). „Am pierdut o mare figură a literaturii engleze”, a declarat agentul său, lăudându-i „marele spirit”, „bunătatea”, „umorul” şi „inteligenţa”.

Autorul american de romane horror Stephen King a deplâns pe Twitter moartea unui „uriaş literar” şi „spirit umanitar”. Scriitorul şi istoricul britanic Simon Sebag Montefiore a afirmat pe aceeaşi reţea socială că este „bulversat” de moartea unui „titan al literaturii engleze”.

John le Carré a devenit celebru în lumea întreagă după apariţia celui de-al treilea roman, The Spy Who Came in from the Cold (Spionul care a ieşit din joc, 1963), pe care l-a scris la 30 de ani, „măcinat de plictiseala” provocată de activităţile sale de diplomat la ambasada britanică la Bonn (Germania).

Manuscrisul a fost autorizat de serviciile secrete care au ajuns la concluzia că este o operă „de pură ficţiune de la început până la sfârşit”, a scris John le Carré în 2013 în cotidianul The Guardian. Presa a avut însă o altă opinie, a povestit el, şi a decis că romanul „nu este doar autentic, ci şi un fel de mesaj revelator venit din Partea Cealaltă”.

Romanul, vândut în peste 20 de milioane de exemplare în lume, povesteşte istoria lui Alec Leamas, un agent dublu britanic, trecut în Germania de Est. Adaptarea sa pentru marele ecran, cu Richard Burton în rolul principal, a marcat debutul unei colaborări îndelungate cu cinematograful şi televiziunea.

Romancierul Robert Harris l-a descris pe John le Carré ca fiind „unul dintre acei autori care a fost nu doar un scriitor strălucit, dar a pătruns şi în cultura populară – ceea ce se întâmplă rar”.

„The Spy Who Came in from the Cold este o capodoperă”, a declarat Robert Harris pentru canalul de televiziune Sky News. „Este o poveste incredibil de captivantă şi foarte profundă care a transformat scriitura romanului de spionaj. Este un strălucit portret psihologic al spionajului, trădării şi declinului puterii britanice”, a adăugat el.

În ultimul său roman, Agent Running in the Field, apărut în 2019, eurofilul John le Carré a schiţat un portret fără compromisuri al premierul britanic, Boris Johnson, descris ca un „porc ignorant”, şi a numit Brexitul o „nebunie” conform Agerpres.