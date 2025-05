Brad Arnold a făcut public diagnosticul într-un videoclip postat pe Instagram, unde a explicat că a ajuns la spital după ce s-a simțit rău în urmă cu câteva săptămâni. În urma investigațiilor, medicii i-au spus că suferă de carcinom renal cu celule clare, o formă agresivă de cancer, care a metastazat în plămân.

„Este în stadiul 4, ceea ce nu este foarte bine”, a spus artistul în mesajul său sincer, potrivit NBC.

Brad Arnold și-a anulat turneul de vară: „Mi-ar plăcea să vă rugați pentru mine”

Formația urma să plece în turneu alături de Creed, Nickelback și Daughtry, dar Brad Arnold a anunțat că nu va mai putea participa, cerându-și scuze față de fani. Cu toate acestea, el a spus că nu se teme de boală și că își pune speranța în credința sa.

„Servim un Dumnezeu puternic și el poate învinge orice, așa că nu mă tem. Chiar, sincer, nu mi-e frică deloc de asta.”

Artistul a încheiat videoclipul cu un apel emoționant, spunând că „mi-ar plăcea să vă rugați pentru mine, de fiecare dată când aveți ocazia.”

Reacții din comunitatea rock: solidaritate și sprijin

Prietenii și colegii de scenă ai solistului și-au exprimat sprijinul în comentarii. Scott Stapp, solistul trupei Creed, i-a transmis că „dacă cineva are credința și forța de a înfrunta această luptă, acela ești TU, frate. Tu și familia ta sunteți în rugăciunile mele zilnic.”

Brad Arnold a făcut și o referire la piesa „It’s Not My Time” (Nu este încă timpul meu – n.red.), lansată de 3 Doors Down în 2008, sugerând că mesajul melodiei are acum o semnificație profund personală.

„Acum, cred că ‘It’s Not My Time’ este cu adevărat cântecul meu.”

Ce este carcinomul renal cu celule clare

Carcinomul renal cu celule clare (ccRCC) este cea mai frecventă formă de cancer renal, care afectează de obicei persoanele între 50 și 70 de ani. Boala începe în celulele care căptușesc tubii renali, iar celulele canceroase se înmulțesc rapid, formând tumori.

În stadiile avansate, cancerul se poate răspândi (metastaza) în: ganglioni limfatici, glande suprarenale, ficat, creier, oase, plămâni.

Simptome posibile: sânge în urină, oboseală, febră persistentă, dureri sau umflături în zona rinichilor, pierdere inexplicabilă în greutate.

Tratamentul de bază implică, în majoritatea cazurilor, îndepărtarea chirurgicală a tumorii sau a întregului rinichi afectat. În cazul metastazelor, opțiunile includ și tratamente sistemice, precum imunoterapia sau terapiile țintite.