Mai precis, Augusta Lazarov Petrescu, cunoscută ca șef al divertismentului și un producător important al mai multor emisiune de la Antena 1 a decis să plece la Televiziunea Publică, acolo unde deja pregătește o emisiune din funcția de producător.

Potrivit informațiilor paginademedia.ro, aceasta urmează să producă un nou matinal la TVR. Emisiunea se află în faza de pregătire.

Matinalul TVR va avea prezentatori noi. Este vorba de Gabriel Fereşteanu şi Liza Sabău moderatorii emisiunii Fereş şi Liza la Virgin Radio.

În prezent, matinalul TVR este axat pe ştiri şi informaţii şi este prezentat de Daniel Coman şi de Andra Soceanu.

Ce emisiuni a produs Augusta Lazarov la Antena 1

Timp de 10 ani aceasta a fost Head of Entertainment la Antena 1 acolo unde a produs 14 sezoane din emisiunea ”Te cunosc de undeva” și ultimul Revelion. La începutul acestui an, Augusta Lazarov a decis că este timpul să părăsească trustul.

Aceasta a preluat funcția de Head of Entertainment în anul 2010 și s-a ocupat de coordonarea și dezvoltarea programelor de divertisment. În același timp, aceasta s-a ocupat și cu identificarea și propunerea unor noi formate care să aibă impact la publicul Antenai 1.

“Imi doream foarte mult sa continuu sa lucrez in acest domeniu si iata ca propunerea primita cu putin timp in urma s-a concretizat in revenirea mea la postul de televiziune unde am cunoscut de-a lungul timpului oameni extraordinari.

Publicul nostru are tot dreptul la emisiuni de divertisment de cea mai buna calitate, si-mi doresc ca aportul meu la acest deziderat sa fie semnificativ, in cadrul unei echipe profesioniste si experimentate,”declara Augusta Lazarov la momentul respectiv, citată de sursa anterior menționată.

Augusta Lazarov s-a mai ocupat anterior și de coordonarea producției și realizarea emisiunilor ”Din Dragoste”, ”Noaptea erorilor”, ”Geniali” și ale telenovelelor ”Secretul Mariei” și ”Vocea inimii”.