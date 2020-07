Mihai Dobre a declarat pentru Opinia Giurgiu că aproape 25 de primari PSD vor părăsi partidul pentru a se înscrie în PNL. În plus, acesta a mai spus că primarii care pleacă din PSD vor candida pentru aceeași funcție dar din partea PNL.

”Dar vreau să vă anunţ că foarte curand, liderii PSD din Giurgiu vor avea parte de o surpriză de proporţii: între 23 şi 25 de primari PSD vor semna şi candida de la PNL! O să fie foarte neplăcut pentru Bădălău şi Mina, nu spun neadevăruri, ştiu ce vorbesc… Mai este un pic şi gata cu PSD în judeţul Giurgiu!”, a declarat Mihai Dobre.

Se zvonea că acesta s-ar întoarce în PSD

În spațiul public a apărut o știre potrivit căreia Mihai Dobre s-ar întoarce în Partidul Social Democrat. Contactat de sursa anterior menționată, acesta a spus că informațiile din acel articol nu sunt adevărate.

“Cred că în spatele acestei <<şoparle>> se află Marian Mina şi consider ştirea ca făcand parte din categoria <<caterincă>>.

Cu Niculae Bădălău şi cu Marian Mina nu am avut şi nu o să am nicio discuţie în acest sens. Niciodată! Din mai multe motive, pe care nu o să le expun aici.

Aşadar, nu este nimic adevărat din ştirea prezentată pe acel site. Mai mult de atat, copilul ăsta, Ion Constantin Tudose, să ştie ca poate să candideze liniştit de la PSD, îl las…”, a răspuns primarul din Mihăilești.