Nimeni nu se aștepta la o asemenea întorsătură de situație. Și totuși, s-a întâmplat. Fostul președinte, Traian Băsescu, dă o mare lovitură.

Trădarea anului în politică

PMP, formațiunea la care actualul europarlamentar este președinte de onoare și pe care a fondat-o, a făcut marele anunț. Și-a pus candidat la Primăria Cluj Napoca, acolo unde este în funcție și mai vea un nou mandat liberalul Emil Boc. Deși nu a venit niciodată în PMP, Boc era unul dintre apropiații lui Băsescu. A fost de două ori desemnat premier de către președinte, pe vremea când fostul PDL era la putere. Apoi, după fuziunea dintre PNL și PDL, s-a spus că Boc va merge în PMP, dar totul a rămas la stadiu de zvon.

Acum, Partidul Mișcarea Populară, a anunțat cine va candidatul care va intra în cursa pentru Primăria Cluj-Napoca. În prezent, Avram Fițiu face parte din echipa de conducere a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale având funcția de subsecretar de stat. Mai mult, conform CV-ului noului candidat la funcția de primar, acesta este profesor în cadrul Universitații de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca încă din 2007.

La evenimentul în care PMP și-a anunțat candidatul pentru primăria Cluj-Napoca a fost prezent senatorul și președintele PMP Cluj, Cristian Lungu.

„În urmă cu 7-8 luni, după alegerile prezidențiale m-am văzut în față unei misiuni extrem de greu de îndeplinit. Mi-am dat seama că alegerile locale vor fi greu de trecut de PMP Cluj fără a avea un candidat potrivit pentru municipiul Cluj-Napoca. Am început o serie de căutări. Va mărturisesc că în faza finală am avut 5 personalității locale din mediul de afaceri și mediul universitar pe care le-am analizat cu echipa. Fiind un om practic am văzut că există o problemă pe care acești candidați o aveau. Nu aveau un plan de acțiune cu cifre cuantificabil care să aibă un deadline.

În cele din urmă am găsit un candidat care se află în fața dumneavoastră și care vine în fața dumneavoastră cu un singur proiect. Un proiect cupolă format din 100 de subproiecte care, în 4 ani, va duce municipiul Cluj-Napoca în topul european. În 2024 Cluj-Napoca va deveni capitală verde a Europei. Omul care va face toate acestea posibile este profesorul Avram Fițiu”, a declarat președintele PMP Cluj, Cristian Vasile Lungu, conform cluj24.ro.

Candidatul Avram Fițiu și-a început discursul puctând valoarea lui de profesor. „Se spune că atunci când îi dai microfonul unui profesor s-ar putea să rămâi flămând dacă vorbește”, a declarat acesta. Politicianul a descris direcția pe care acesta o propune pentru municipiul Cluj-Napoca, și anume proiectul Cluj-Napoca 2024, capitala verde a Europei.

„Vorbim de un concept pe care Uniunea l-a lansat de 10 ani de zile care a pus în copetiție mari capitale europene. Nu neapărat capitale de țări. Acest concept vine și se mulează pe noua provocare a Europei, provocarea de schimbare climatică. Vorbim de un concept care face obiectul unei mari provocări Europene care trebuie să ducă Europa în 2050 la un continent neutru în carbon. Pentru a putea ajunge la acest obiectiv, unul dintre obiectele importante ale acestui „green deal” se numește oraș-capitală europeană verde”, declară profesorul Avram Fițiu.

Actualul subsecretar spune că va explica într-o serie de videoclipuri toate detaliile pe care vrea să le implementeze în Cluj-Napoca.