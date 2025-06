Sanda Ionescu a explicat că fiecare persoană are în harta sa astrologică poziția lui Uranus, ceea ce înseamnă că ne naștem cu un potențial de genialitate. Totuși, societatea tinde să dezactiveze această genialitate prin etichetări negative, ceea ce generează frustrare.

Ea a menționat că Uranus în Gemeni intensifică această putere de genialitate pentru cei care deja o au, iar accesul larg la informații, care înainte era restricționat, contribuie la inițierea și dezvoltarea personală.

Astrologul a spus că această poziție aduce inovații și explorări, inclusiv posibile călătorii spațiale și invenții tehnologice, cum ar fi inteligența artificială, care va deveni indispensabilă în viața noastră. De asemenea, Uranus poate favoriza reforme în educație și comunicare, iar un aspect astrologic numit sextil cu Neptun ar putea aduce forme noi de comunicare, inclusiv telepatică,

Uranus în Gemeni vreau să spun că va mări puterea de genialitate pentru cei care deja o au. Informații avem. În momentul de față, mulțumim lui Dumnezeu, nu mai există, sunt cărți. Uite, nu doar la tine, peste tot. Înainte, anumite cărți erau doar în societăți de inițiatici. Acum, toată lumea are posibilitatea să se inițieze în aceste biblioteci. Deci trebuie să mulțumim.

Ai văzut cum sunt copiii? Până îi duci în sistemul, grădinițe, școli. Societatea are grijă să îți dezactiveze genialitatea și îți pune tot felul de etichete. Ești prost, ești urât, ești… și te frustrezi.

„Trebuie să învățăm un lucru, apropo, care ni s-a inoculat. Toată lumea de pe Pământul ăsta are un Uranus în hartă. Adică noi ne naștem geniali. Repet, ne naștem geniali. Însă societatea…

Sanda Ionescu a spus că, pentru a ajunge la capătul dificultăților actuale, este nevoie să trecem prin momente grele și să ne adaptăm noilor vremuri. Ea a menționat că până în 2029 ar putea avea loc schimbări majore legate de monedă, care în prezent este folosită în formă virtuală. De exemplu, moneda tradițională precum leul sau euro ar putea fi înlocuită cu o formă de criptomonedă.

Totuși, acest proces depinde de Rezerva Mondială, care ar pierde controlul financiar asupra populației globale dacă astfel de schimbări s-ar produce, ceea ce face ca această tranziție să fie dificilă și să reprezinte o adevărată bătălie.

Dacă tot apar crypto, nu știu cum. Deci e posibil și acolo să aibă loc o schimbare, dar aici ține de Rezerva Mondială. Pentru că Rezerva Mondială, dacă se întâmpla asta, nu mai are posibilitatea de control financiar asupra populației planetare. Și de-aia aici va fi ceva mai greu. Aici este bătălia, să știi real, acum”, a spus ea.

Astrologul a explicat că adevărata bătălie este pentru controlul resurselor financiare și există două tabere opuse. Unii vor să creeze un sistem financiar bazat exclusiv pe inteligența artificială, complet online, iar alții, reprezentând Rezerva Națională, se opun pentru că astfel și-ar pierde controlul asupra populației globale. Ea a subliniat că această pierdere de control ar putea duce la o mai mare libertate pentru oameni.

În plus, Sanda Ionescu a vorbit despre necesitatea ca oamenii să învețe să-și gestioneze singuri timpul de muncă, eliberându-se astfel de „stăpâni” și de programele stricte de lucru. A menționat că în țările dezvoltate există reguli stricte privind orele de muncă, iar această tendință spre libertate și autonomie este în creștere.

Eu am învățat un lucru. Muncesc. Muncesc cu plăcere. Ai văzut de câte ori trimit târziu. Dar îmi place. De exemplu, astăzi n-am nimic de făcut. Adică, în fine, sunt la tine aici. Mâine am liber. Adică îmi fac eu, eu îmi reglez munca. Trebuie să învățăm să facem asta. Și oamenii să știi că se vor elibera și de lucrurile astea, de stăpâni, apropo. Eliberarea de stăpâni. Adică, în America, de exemplu, și în țările dezvoltate, ai program de la 9 la 6, să zicem.

Astrologul a adăugat că, vorbind despre horoscop, cei cu ascendent în Fecioară vor refuza să mai fie „la stăpân” și vor dori autonomie financiară, pe care „stăpânii” nu o pot accepta. Ea a explicat că, odată cu mai multă libertate și eliminarea constrângerilor legate de muncă și competiție în firme mari, oamenii vor avea mai mult timp liber pentru ei, cum ar fi să citească o carte și să se dezvolte personal.

„Când o să vorbim despre horoscop, care clar nu o să mai vrea la stăpân, cred că cei care au ascendent în fecioară. Nu mai vrem la stăpân. Vrem autonomie financiară și atunci îi nu pot lăsa.

Pentru că în momentul în care e mai multă libertate și nu ești constrâns să muncești, aoleo trebuie să fac aia, aoleo trebuie să dau aia, nu știu, sunt într-o firmă mare și acolo e concurență, da? Omul are timp. Nu doar să ajungă acasă să mănânce, să se spele, să doarmă. Omul are timp și… Ia să văd ce carte am în bibliotecă aici. Ia să mai pun și eu o mână pe o carte. Și se deschide”, a afirmat aceasta.