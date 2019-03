Puțini știu asta! Ce studii are la bază Laura Codruța Kovesi! Averea fostei șefe DNA este surprinzătoare

Potrivit declaraţiei de avere publicată la începutul anului 2019, Kovesi are patru conturi curente şi un cont de economii, toate deschise la BRD. Primele trei conturi au fost deschise în 2016, iar valoarea lor este zero, 195, respectiv 10.926 de lei. Cel de-al patrulea cont a fost deschis în 2017, iar valoarea sa este de asemenea zero.

De asemenea, fosta şefă a DNA avea în 2018 un salariu de 265.932 de lei, adică 22.161 de lei pe lună. Kovesi mai deţine un apartament cu două camera, a cărui suprafaţă este de 54,74 metri pătraţi, pe care l-a achiziţionat în 2017, în urma unui credit ipotecar.

Laura Codruţa Kovesi a absolvit învăţământul preuniversitar la Mediaş, unde a evoluat ca baschetbalistă la Club Sportiv Școlar Mediaş. De acolo a fost selecţionată în echipa naţională de baschet feminin-cadete a României, cu care a câştigat în 1989 la Timişoara titlul de vicecampioană europeană. Între 1991-1995 a urmat cursurile Facultăţii de Drept în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.

Pe 16 decembrie 2011, în Timişoara, la Universitatea de Vest a obţinut titlul de doctor în drept teză ”Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal”.