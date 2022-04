Vreți să vă plimbați cu gondola pe canalele Veneției sau pe aleile pietruite din Paris, în timp ce ronțăiți un croissant de ciocolată? Sau aveți de gând să faceți o vacanță de lux în agitata metropolă New York? Luxurycolumnist prezintă o listă a celor mai frumoase orașe din lume.

1. Paris, orașul luminilor

Cunoscut pentru bulevardul Champs-Élysées, Centrul Pompidou Turnul Eiffel și Palatul Luvru, Parisul este considerat cel mai frumos oraș din lume. Este locul în care romantismul și istoria merg mână în mână. Puteți savura un espresso la una dintre cafenelele de aici sau puteți admira contrastul de stiluri arhitecturale, care promovează individualitatea și excentricitatea.

2. Veneția și atât!

Cu minunatele sale canale întortocheate care străbat orașul, cu aleile pitorești și străzile fără mașini, Veneția este locul perfect pentru a călători. Acest oraș cum nu mai e altul oferă vizitatorilor din toată lumea atracții precum Bazilica Sf. Marcu, Rialto și Palatul Dogilor.

3. San Francisco,„orașul îngerilor”

Dacă alegeți să traversați Oceanul, San Francisco este este o adevărată atracție turistică. Străzile sale, amestecul arhitectural Vitorian și modern, și alte trei repere principale pentru acest oras, cum ar fi Podul Golden Gate și celebra închisoare Alcatraz fac din Los Angeles o destinație perfectă.

4. Praga, „orașul de aur”

Capitala Cehiei este unul dintre cele mai frumoase orașe ale Europei, îmbinând construcții arhitecturale în stil medieval cu atmosfera culturală si istoria ce respiră din numeroasele cladiri impunătoare ce caracterizează orasul. De aceea, Praga fost inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Cea mai semnificativă clădire în stil baroc din Praga, biserica Sf. Nicolae este situată în zona Mala Strana (cartierul baroc) între castelul Praga și râul Vltava. Domul masiv al castelului domina zona dimprejur, facând ca biserica sa fie vizibilă de oriunde.

În timpul nopții, orașul se transformă într-o metropolă plină de viață.

5. Londra, un „kilt frumos colorat”

Londra rămâne, alături de Paris, unul din cele mai vizitate orașe din lume. Daca Parisul este definit de frumusețe, Londra este exact opusul său, fiind considerată un „kilt frumos colorat”, potrivit arhitectului McGuirk. Capitala Marii Britanii s-a dezvoltat foarte mult de-a lungul timpului, devenind cel mai important centru politic, financiar, cultural și artistic al Marii Britanii. Orașul găzduiește o mulțime de atracții, de la celebra biserică Westminster Abbey până la London Bridge și Palatul Buckingham.

6. Cape Town

Umbrit de un munte magnific și cu plaje locuite de pinguini, Cape Town este, cu siguranță, unul dintre cele mai frumoase orașe din lume. Faceți o plimbare prin plămânii verzi ai orașului, Grădinile Botanice Naționale Kirstenbosch sau faceți câteva fotografii în fața caselor de culoarea curcubeului din Bo-Kaap. Dacă vizitați această metropolă frumoasă, faceți un tur al orașului cu unul dintre celebrele autobuze roșii din Cape Town.

7. Roma, orașul etern

Roma își atrage an de an vizitatorii cu clădirile sale emblematice, vechi de sute de ani, muzeele în care pot fi admirate cele mai cunoscute capodopere artistice, dar și câteva obiective turistice. Vizitați Colosseumul, explorați Panteonul, apeductele romane și descoperiți istoria Forumului Roman. Sau ieșiți pe străduțele fascinante ale orașului și explorați nestematele ascunse ale Romei. Cel mai important: nu ratați nimic din gastronomia fantastică a orașului!

8. New York, un oraș imposibil de ignorat

Este cel mai mare oraș din Statele Unite și unul din centrele mondiale comerciale și financiare. Este considerat unul din cele mai importante orașe din lume grație influenței sale globale în afaceri, educație, divertisment, arta și modă.

New York cuprinde celebrele Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens și insula Staten Island. Frumusețea arhitecturală a cladirilor din New York și contrastul dintre construcțiile istorice și structurile moderne (Banca Midtown, Tower of New York) fac din New York un oraș imposibil de ignorat.

9. Buenos Aires, ”Parisul Americii de Sud”

Numit ”Parisul Americii de Sud„, Buenos Aires este prin definiție un oraș al muzicii, dansului (tangoul fiind sinonim cu Argentina) și al romantismulu care plutește prin aer.

Orașul se mândrește cu conacele neoclasice și cu clădirile colorate din La Boca. Admirați cultura argentiniană la Cafe Tortoni, veche de 160 de ani, sau urmăriți un spectacol de operă la Teatro Colón!

10. Kyoto

Vizitați Kyoto pentru a vă scufunda în centrul culturii japoneze. Orașul este presărat cu 1.600 de temple budiste și 400 de altare șintoiste. Admirați frumoasele gheișe dar și Castelul Nijo și Kinkaku-Ji (Pavilionul de Aur). Acest oraș este extraordinar. Dacă aveți noroc, s-ar putea să admirați sakura, festivalul florilor de cireș.