O femeie a întrerupt o transmisie în direct la televiziunea de stat din Rusia, fluturând în semn de protest o pancartă pe care scria: „Fără război, opriţi războiul”, transmite BBC.

During a #Russian propaganda live broadcast, a girl with an anti-war banner ran into the studio pic.twitter.com/UMmgSjGlLJ — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022

În imaginile distribuite pe scară largă în Rusia, inclusiv pe aplicaţia de social media Telegram, se vede cum femeia intră în cadrul din spatele prezentatoarei.

„Fără război, opriţi războiul. Nu credeţi propaganda. Vă mint, ruşi împotriva războiului”, scrie pe afişul femeii.

Femeia ar fi fost deja arestată

Potrivit BBC, femeia este Marina Ovsyannikova, angajată a radiodifuzorului.

După ce a afișat mesajul anti-război femeia, care este de fapt editorul „Channel One” ar fi fost deja arestată. Înainte de a intra în emisie, ea a înregistrat un mesaj video în care a condamnat războiul din Ucraina și a declarat că îi este rușine de activitățile sale de propagandă.

⚡️The girl with the ani-war poster is „Channel One” editor Marina Ovsyannikova. She’s already been arrested Before going on air, the girl recorded a video message in which she condemned the war in #Ukraine and stated that she was ashamed of her propaganda activities. pic.twitter.com/cMraAQCw5R — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022

Mesajul transmis de jurnalistă înainte de a intra în emisie

În clipul video respectiv, femeia spune că îi este rușine că și-a permis pentru atâția ani, de când lucrează la postul respectiv de televiziune, să facă propaganda Kremlinului. Ea punctează că multe generații „nu vor reuși să spele rușinea acestui război fratricid”.

„Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina este o crimă și Rusia este agresorul. Singura persoană responsabilă pentru această agresiune este Vladimir Putin. Tatăl meu este ucrainean și mama mea este rusoaică și nu au fost niciodată inamici. (…) Din păcate am lucrat pentru Channel One în ultimii ani la propaganda Kremlinului și acum mi-e rușine de acest lucru. Mi-e rușine că am permis ca aceste minciuni să fie spuse pe post. Mi-e rușine că am lăsat ca populația din Rusia să fie transformată în „zombie”.

Nu am spus nimic (n.r. populația rusă) în 2014 când a început totul. Nu am ieșit în stradă când Kremlinul l-a otrăvit pe Navalnîi (n.r. opozantul Aleksei Navalnîi). Am stat doar în tăcere și am privit acest regim inuman și acum întreaga lume ne-a întors spatele. Zece generații de acum încolo nu vor reuși să spele rușinea acestui război fratricid”, a declarat Marina Ovsyannikova în clipul respectiv.