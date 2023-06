O cunoscută actriță a murit la 28 de ani din cauza cancerului ovarian. Actrița, în vârstă de 28 de ani, fusese diagnosticată în 2021 cu o formă rară de cancer ovarian, potrivit Deadline.

Moartea sa a fost anunțată pe pagina de Instagram de către familia ei. „După doi ani și jumătate de tratament dur împotriva cancerului și o viață întreagă de filmări în jurul lumii, împrumutându-și vocea unor personaje din filmele de desene animate, compunând muzică și știind mai multe despre viață decât majoritatea oamenilor, Samantha a plecat spre următoarea ei aventură, ” a scris în mesaj familia ei.

A interpretat rolul Heather din remake-ul ”Carrie”, din 2013

Lansându-și cariera în 2003 în lumea divertismentului, ca actor copil, cu un rol într-un episod din serialul canadian ”The Red Green Show”, Weinstein a continuat să apară în seriale precum ”The Winning Season” (2004), ”Wild Card” (2005), ”The Border” (2008), ”Less Than Kind” (2010, ”Alias Grace” (2018) și ”Burden of Truth” (2020), printre altele.

De asemenea, a interpretat rolul Heather din remake-ul ”Carrie”, din 2013, un film de groază regizat de Kimberly Pierce cu actorii Cholë Grace Moretz și Julianne Moore. Este al doilea remake al filmului ”Carrie” din anul 1976, bazat pe romanul cu același titlu al lui Stephen King.

Și-a împrumutat vocea unor personaje din filme de animație

Samantha Weinstein și-a împrumutat vocea și unor personaje din filme de animație precum ”Babar and the Adventures of Badou”, ”The ZhuZhus”, ”Let’s Go Luna!”, ”Kingdom Force” și ”Dino Ranch”.

Anul trecut, într-un eseu postat online, Weinstein a scris despre experiența luptei sale cu cancerul, dezvăluind că a devenit non-binară, și despre relația cu Michael Knutson.

Într-un articol pentru Love What Matters, publicat în iulie anul trecut, Weinstein, care a cântat într-o trupă punk rock numită Killer Virgins, a vorbit despre faptul că a fost diagnosticată cu cancer la doar 25 de ani și cum s-a îndrăgostit de Knutson.

”Primele întâlniri au fost destul de neplăcute. Tocmai primisem vești devastatoare cu o săptămână înainte: aveam cancer. Cu ochii pe jumătate închiși, i-am spus că am fost diagnosticată cu o tumoare ovariană și că, în doar câteva luni, voi începe chimioterapia. Mi-am ținut respirația. Am închis din nou ochii și am așteptat inevitabila respingere, dar nu a venit niciodată”, a mărturisit ea.

Actrița continuat: ”Când părul a început să-mi cadă, ne-am ras în cap amândoi. Când degetele mi s-au înnegrit din cauza leziunilor nervilor, m-a scos la înghețată și el mi-a ținut cornetul de înghețată. M-a învățat că dragostea este altruistă și mi-a amintit să-i las pe alții să aibă grijă de mine”.

Bisexuală/pansexuală” și non-binară

Weinstein a scris și că s-a împăcat și cu sexualitatea și identitatea de gen în urma diagnosticului de cancer, devenind „bisexuală/pansexuală” și non-binară, părinții ei și soțul ei acceptând-o.

”Am mai multă dragoste în viața mea decât mi-aș fi putut imagina vreodată și văd fiecare zi ca pe un dar. Există zile în care nu mă pot opri din plâns, dar am învățat să-i las pe cei dragi să mă ajute să ducă povara.

E ciudat, dar pot să spun acum că această boală este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat”, a spus actrița care a murit la 28 de ani.