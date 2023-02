Găinile din România sunt stresate și UE vrea să interzică creșterea lor în cuști

În prezent, comisarii europeni vor să interzică fermierilor români să mai crească păsările în cuşti pe motiv că două treimi din ouăle pe care le mănâncă cetățenii români provin de la găini stresate. În România, mai mult de jumătate dintre găinile crescute pentru ouă sunt ţinute în cuşti, spațiul care revine fiecărei păsări nefiind mai mare decât o foaie de hârtie.

Dacă Uniunea Europeană (UE) va obliga fermierii români să nu mai țină găinile în cuști, lucru care ar duce automat la cheltuieli suplimentare pentru a crea spaţiul necesar dezvoltării păsărilor, prețul ouălor și al cărnii de pui va crește.

„Costurile vor creşte şi atunci aceste cheltuieli suplimentare pentru a crea spaţiul necesar dezvoltării păsărilor în curte va fi urmat de o creştere a preţului”, a avertizat un specialist în industria alimentară în cadrul unui interviu acordat pentru Observator.

„Fiind vorba de un sistem de creştere ecologic, avem un procent de ouă mai mic faţă de convenţional, şi anume ne situăm undeva între 70 – 80 la sută, pe un ciclu de producţie”, a spus un fermier român.

„A fost o discuţie pe această temă, ca să nu le mai dăm banii prevăzuţi în planul naţional strategic pentru bunăstarea animalelor, precizându-se faptul că e nevoie să trecem la altă tehnologie de creştere a păsărilor, de la cuşti la sol. Nu-i posibil acest lucru, l-a înţeles şi comisarul. Până în 2027, dăm aceşti bani şi pentru păsările de ouă care sunt crescute în cuşti”, a dezvăluit Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Prețul ouălor din România ar putea crește cu 4,73%

Iuliana Marin de la Freedom and Respect for Every Earthling a explicat că, deși trendul, în ultimii zece ani, la nivelul Uniunii Europene (UE), a fost să se renunţe la cuşti, România, din 2014 şi până acum, şi-a dublat numărul. În cazul în care toate fermele cu baterii din România ar trece la sistemul cu hale la sol, adică de la ouă cu cifra 3 trecem la ouă cu cifra 2, preţul naţional ar creşte cu 4,73%.

„La sfârşitul acestui an ar trebui să se publice şi propunerea legislativă a Comisiei. Vor trebui să mărească suprafeţele halelor sau să crească mai puţine găini. Clienţii vor deconta investiţiile. În magazine, clienţii pot recunoaşte uşor ouăle care provin de la găini stresate. Sunt marcate cu cifra 3. Ouăle de la găinile crescute în hale sunt notate cu 2.

Cele care au cifra 1 provin de la păsările cu acces la aer liber, iar zero indică un produs BIO. Ar fi bine să evităm ouăle ştampilate cu cifra 3, spun specialiştii. Găinile crescute în cuşti eliberează hormonii stresului în ouăle și carnea lor care prin consum se transferă la oameni”, a explicat ea.

„Un ou crescut dintr-o găină ţinută la sol şi afară în aer liber va avea colesterol mai puţin. Vitamina D prezentă în oul de bună calitate e de şase ori mai mare. În statistici, preţul ouălor a crescut cu 30%. La raft, însă, majorarea e dublă, în comparaţie cu anul trecut. În medie, un român consumă anul între 220 şi 240 de ouă”, a adăugat un nutriționist.