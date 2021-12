În condițiile în care economia Statelor Unite ale Americii este în creștere, numărul de noi cereri de ajutor de șomaj a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 52 de ani. Cu o inflație ce a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 40 de ani, piețele se așteaptă ca Rezerva Federală a SUA să își confirme noua orientare antiinflaționistă în cadrul ședinței de miercurea aceasta.

Și cum tot mai mulți specialiști în domeniul sănătății spun că varianta Omicron pare mai puțin mortală, toate elementele indică continuarea poziției de încredere în redresarea economiei afișată de Jerome Powell, președintele Fed, la sfârșitul lunii noiembrie. Acest lucru ar putea însemna că putem asista la o accelerare a procesului de scădere a cumpărărilor de active și la o posibilă viitoare majorare a ratelor dobânzilor. În Europa, însă, situația este diferită.

Piețele se uită la perspectivele de reducere a achizițiilor de active

Pentru prima dată în ultimele 7 luni, România a înregistrat o inflație în scădere marginală pentru luna noiembrie 2021, ajungând la 7,8%, de la 7,94% cu o lună înainte. În continuare mai mare decât valoarea medie din UE, inflația din România pare să se calmeze puțin datorită deciziilor politice de plafonare a prețurilor la energie. În urma acestui fapt, cea mai mare scădere a prețurilor a fost observată la energia electrică, cu o scădere de 12,2% față de luna precedentă. De asemenea, am observat și o scădere a prețurilor la bunurile nealimentare față de octombrie 2021. Prețurile alimentelor și-au continuat creșterea cu o medie de 0,73%, dar vedeta acestei luni este mălaiul care a crescut cu 5,47%, urmat de zahăr cu aproape 5%, comparativ cu luna precedentă. În octombrie 2021, câștigul salarial real a fost de 98,2% față de aceeași lună a anului trecut. Acest lucru înseamnă că în ciuda creșterilor salariale de 6% de la an la an, inflația a redus puterea de cumpărare a angajaților din România.

În timp ce piețele se uită la perspectivele de reducere a achizițiilor de active de către Fed -ul american și la cele de creștere a ratelor dobânzilor pentru anul viitor, Christine Lagarde, președintele Băncii Centrale Europene, spunea recent că „este foarte puțin probabil ca în 2022 să fie îndeplinite condițiile pentru a crește ratele”. Rata șomajului în Uniunea Europeană este de 6,7%, cu o rată a șomajului în România de 5,3% și o inflație în UE de 4,4%, situația fiind diferită de cea din Statele Unite, cel puțin deocamdată.

În ceea ce privește pandemia, zilnic apar tot mai multe rapoarte legate de infecțiile cu varianta Omicron, dar se pare că începem să vedem lumina de la capătul tunelului pandemic strălucind tot mai tare. Profesioniștii din domeniul sănătății analizează rezultatele acestor infecții, iar datele de până acum arată că varianta Omicron este mai transmisibilă, dar mai puțin letală. Numărul de cazuri din afara Africii este încă relativ mic, așa că nu există încă o certitudine cu privire la modul în care va afecta populațiile vaccinate, dar și cele mai în vârstă, din Europa și America de Nord.

Între timp, rata inflației în SUA a ajuns la 6,8% în noiembrie, energia și mașinile la mâna a doua fiind în fruntea creșterilor de prețuri. Anul acesta, prețurile la benzină și păcură au crescut cu aproape 60%, pe fondul creșterii prețurilor la energie la nivel mondial. Problemele legate de lanțurile de aprovizionare continuă să provoace și ele creșteri de prețuri – prețurile mașinilor de ocazie au crescut cu 31% din cauza crizei cipurilor auto care a dus la scăderea producției de mașini noi și la creșterea timpilor de livrare. Prețurile alimentelor au crescut cu 6,1% în ultimele 12 luni. Piețele au fost totuși ușurate de faptul că inflația nu a depășit așteptările analiștilor.

În timp ce economia americană este în creștere, forța de muncă devine mai scumpă și mai rară, iar scăderea recentă a cererilor de șomaj indică o prelungire a crizei de talente, companiile fiind reticente în a concedia personalul de teamă că nu vor găsi noi angajați. Există totuși excepții, cum ar fi compania digitală de credite ipotecare Better.com, al cărei director general, Vishal Garg, a concediat 900 de persoane într-o singură ședință Zoom. Garg le-a spus pe scurt că, dacă se află în această convorbire Zoom, sunt concediați cu efect imediat. La câteva zile după apariția acestei știri, presa a relatat că board-ul companiei a trimis un e-mail în care se precizează că, după „evenimentele foarte regretabile din ultima săptămână”, CEO-ul Vishal Garg își va lua concediu „cu efect imediat”, iar directorul financiar al Better, Kevin Ryan, va gestiona operațiunile zilnice ale companiei.

Dar aceasta este doar o excepție. Numărul locurilor de muncă vacante din SUA a crescut în octombrie 2021 la aproape 11,5 milioane, foarte aproape de maximul istoric înregistrat în luna iulie a acestui an.

Toate aceste elemente, creșterea economică, șomajul scăzut și inflația ridicată, plus informațiile despre un virus mai puțin letal, indică o posibilă accelerare a tapering-ului, piețele fiind foarte atente și la orice discuție despre creșterea dobânzilor. Pentru ședința Fed de miercurea aceasta, Fedwatch vede o probabilitate de doar 2,2% de majorare a dobânzii, dar aceasta crește la peste 60% pentru ședința din luna mai a anului viitor.