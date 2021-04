Printre vedetele şi persoanele cunoscute din România care au ajuns pe patul de spital din cauza COVID-19 se numără şi celebrul pilot de raliu Titi Aur.

“Fraților (…) deveniți autorii morali ai unor tragedii”

Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, este internat în spitalul din Bârlad după ce s-a infectat cu noul coronavirus, în ciuda faptul că a fost tot timpul foarte atent şi a purtat mască. El a avut un mesaj de transmis românilor care demonstrează în aceste zile în stradă, susţinând că virusul nu există.

“Eram sufocat, veneam cu saturația sub 70 la sută. Este traumatizant.

Vreau să transmit pentru cei care demonstrează, fraților, nu mai transmiteți acea minciună că nu există COVID. Deveniți autorii morali ai unor tragedii. Transmiteți un mesaj eronat. Există COVID-19 și este foarte adevărat”, a declarat Titi Aur, chiar de pe patul de spital, pentru emisiunea lui Cătălin Măruţă, scrie cancan.ro.

“Nu fac parte din cei care spun că nu există, am purtat mască mereu”

Pilotul de raliu a mărturisit că a încercat tot timpul să se protejeze, dar a căzut pradă virusului cu toate că a fost atent.

“Știam despre COVID-19, nu fac parte din cei care spun că nu există, am purtat mască mereu, chiar îmi spuneau colegii că nu mi-au văzut fața de un an de zile. Am umblat cu mască, am încercat să mă protejez”, a spus Titi Aur.

“Am trecut prin multe în viaţă, dar acum a fost, de departe, cea mai traumatizantă situaţie”

Titi Aur i-a mai explicat lui Cătălin Măruţă cum a început totul şi în ce stare a ajuns, în cele din urmă, în spital. Din fericire, campionul spune că se simte mult mai bine şi se pregăteşte deja de externare.

“Sunt la spital, dar sunt ultimele momente aici. Sunt mult, mult mai bine. Eram cu două surse de oxigen, nu aveam aer. Senzaţia e traumatizantă, am trecut prin multe în viaţă, dar acum a fost, de departe, cea mai traumatizantă situaţie.

Am avut parte de o îngrijire. Am avut o formă gravă, galopantă, am venit cu 30% plămân afectat, am ajuns la 45%.

De la 28 martie până pe 1 aprilie am avut un fel de gripă. Am zis că ăsta-i COVID-ul si o să scap. Pe 1 aprilie, când am avut prima senzație de lipsă de oxigen, ajunsesem cu 30% plămân afectat”, a mai povestit Titi Aur de pe patul de spital.

În continuare puteţi citi şi o postare a acestuia de săptămâna trecută.

Sursa foto principala: Facebook, Titi Aur