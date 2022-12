Țiriac Leasing va fi integrată în Grupul Financiar Banca Transilvania la data de 15 decembrie 2022

BT Leasing a trimis un comunicat de presă în care spune că integrarea companiei Țiriac Leasing în Grupul Financiar Banca Transilvania va avea loc la data de 15 decembrie. În acest mod, BT Leasing – Țiriac vor deveni o singură companie.

După ce va avea loc integrarea, va apărea o companie cu peste 25.000 de clienți, cu un portofoliu de 500 de milioane de euro și aproape 250 de angajați. În ceea ce îi privește pe clienți, condițiile de derulare a contractelor nu se vor modifica, iar numerele de înmatriculare se vor păstra până la finalul duratei stipulate în contract.

Nu în ultimul rând, asigurările facultative vor rămâne neschimbate în ceea ce privește condițiile și primele de asigurare. Amintim că Țiriac Leasing a fost achiziționată de către Grupul Financiar Banca Transilvania în luna iunie a acestui an, iar de atunci BT Leasing și Țiriac Leasing își desfășoară activitatea separat, până la fuziune, fiind vorba despre etapa de integrare.

Există interes pentru dezvoltarea pieței de leasing

Această achiziție a Băncii Transilvania arată interesul pentru dezvoltarea pieței de leasing, creșterea și întărirea echipei și pentru transferul de expertiză. În ceea ce privește consulțanții achiziției, aici vorbim despre PwC, D&B DAVID și BAIAS S.C.A. pentru Banca Transilvania și Filip & Company pentru Grupul Țiriac.

Banca Transilvania este cea mai mare instituție bancară de la noi din țară, dar și principalul finanțator al economiei. Această instituție bancară acoperă toate segmentele de clienți și linii de business în sectorul financiar. De asemenea, cota de piață este de peste 19 procente, în timp ce banca are 3,6 milioane de clienți. În plus, Banca Transilvania are peste 9.000 de angajaţi, soluţii de online banking şi 500 de sedii în 180 de localităţi.

Pe lângă banking, BT vrea să aibă un impact pozitiv asupra oamenilor, afacerilor și asupra mediului.

De partea cealaltă, Țiriac Leasing este unul dintre liderii pieței de leasing din România, oferind finanțare în sistem de leasing financiar pentru toate modelele de autovehicule, de la autoturisme până la flote comerciale, și finanțare de echipamente. Amintim că portofoliul de clienți este format din companii private, multinaționale, companii din sectorul public, persoane fizice și persoane fizice autorizate.