Un stil de viață sănătos exclude mesele bogate înainte de culcare, însă majoritatea oamenilor încalcă această regulă sfântă.

Uneori ne trezim că nu putem adormi până nu mâncăm ceva. Senzația de foame apare ori din cauza că am sărit peste cină, ori din cauza că am mâncat puțin, ori din cauza că nu am mâncat nimic toată ziua sau, pur și simplu, suntem pofticioși.

Dacă ai vrea să ronțăi ceva înainte de culcare, fără ca talia ta să devină rotundă, să știi că poți mânca anumite produse alimentare liniștită.

Mai jos, ți-am scris câteva alimente gustoase, care îți vor potoli imediat foamea. Spor la citit!

Ți-e foame înainte de culcare? Alimente minune care îți potolesc imediat foamea

Nuci: sunt o gustare ideală deoarece sunt pline de calciu, magneziu, vitamine B, proteine și grăsimi sănătoase, precum Omega-3 vegetal. Ai putea încerca să înlocuiești biscuiții cu ciocolată sau chips-urile cu cașcaval cu nuci, seara, când te uiți la seriale TV.

Banane: pe lângă gustul delicios, bananele conțin potasiu, relaxant natural pentru mușchi, și triptofan, care contribuie la buna dispoziție. Astfel că, dacă alegi o să mănânci o banana seară, s-ar putea să adormi cu zâmbetul pe buze.

Iaurt grecesc cu migdale și afine: această combinație de arome are un gust senzațional și reprezintă un echilibru perfect între proteine, carbohidrați și grăsimi (proteinele sunt în iaurt, carbohidrații în afine și grăsimile în migdale). Un astfel de iaurt vă va potoli senzația de foame și vă va ajuta să aveți un somn odihnitor.

Dacă sunteți genul de persoană căreia nu-i place să mănânce seara, atunci aveți grijă să consumați suficiente calorii ziua. În plus, dacă corpul vostru vă cere o gustare seara, atunci mâncați.

Nu stați cu grija kilogramelor în plus, ci ascultați-vă corpul. Desigur, nu trebuie să abuzați de mâncarea din frigider, ci alegeți înțelept un fruct proaspăt sau un iaurt gras.