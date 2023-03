Pe parcursul articolului am atins mai multe aspecte, care trebuie privite în momentul achiziționării unui autoturism. Ceea ce mai este de menționat, încă de la început, este faptul că prețul acestui model este unul foarte bun, mai ales că raportul calitate-cost este satisfăcut pe deplin.

Iar cum ne-am obișnuit, eu zic să începem ușor de la exterior, făcând trecerea spre interior și funcții, pentru a avea o unitate.

Designul unic al mașinii nu este pe placul tuturor, dar este un crossover modern

Designul exterior al mașinii reunește, fără doar și poate, atât elemente de life-style, dar și elemente care țin de rafinamentul estetic. Toate acestea se reunesc sub forma unui crossover modern. Ceea ce este de menționat în acest caz, din punctul meu de vedere, este faptul că toate acestea creează atmosfera unui condus sportiv.

În partea frontală a mașinii se remarcă grila BMW, care are, de această dată, dimensiuni mult mai mari, lucru ce contribuie la o abilitate sportivă de condus. De asemenea, se evidențiază o împletire armonioasă a grilei cu colțurile subțiri ale farurilor. Modelul din test-drive a avut faruri adaptive LED, dar și asistent de fază lungă. Totodată, se evidențiază pe lista de opțiuni și luminile de oraș, mod de funcționare pentru autostradă și lumina de vreme nefavorabilă.

Culoarea acestei mașini este verde Sanremo. Sinceră să fiu nu știu exact de la ce vine Sanremo, poate de la nuanțele din orașul din Italia, dar cert este faptul că arată foarte bine. În lumina soarelui, nuanța strălucește extrem de frumos și conferă autoturismului un aspect mult mai elegant. Jantele sunt din aliaj ușor Multi spoke pe 19 inch, dar pentru acestea, la prețul de pornire al mașinii, se mai adaugă 1.800 de euro cu TVA. Și, fie vorba între noi, chiar sunt niște jante deosebite.

Formele mașinii sunt inteligent create și se armonizează perfect între ele. Cu siguranță, pretențiile premium sunt atinse. La acest model, mânerele portierelor sunt integrate în caroserie, iar „umerii” lați şi stopurile LED subţiri îi conferă noului Seria 2 un aspect mult mai puternic. Totodată, clasează modelul în zona de design a crossoverului. Chiar și poziția mai înaltă de la volan transmite acest lucru.

După cum am spus și la început, designul unei mașini este subiectiv, dar mai multe voci au spus că și această generație este o mașină urâtă. În același timp, am văzut extrem de mulți oameni care au întors capul în momentul în care am trecut pe stradă, și asta pentru că este un autoturism mai altfel. Acesta este un lucru pe care eu îl apreciez extrem de mult atunci când vine vorba de o mașină, mai ales că trebuie să existe una care să iasă din „cotidian”, dacă aș putea spune asta.

Dacă tot a venit vorba de cifre, înainte de a continua, probabil ar trebui să vă spun și despre acest mic, dar extrem de important amănunt. Modelul xDrive, pleacă de la 42.600 de euro cu TVA inclus, la care, ulterior, se adaugă prețul echipamentelor opționale. Astfel, prețul modelului de test-drive ajunge undeva la aproximativ 62.000 de euro cu TVA inclus.

Dotările standard excepționale

De menționat în acest caz este faptul că dotarea standard este excelentă. Și în cazul acestui model se găsesc ecranele curbate, dar și un nou sistem de operare.

