Tesla a fost exclusă din indicele S&P 500 ESG. Elon Musk este furios: Este o înşelătorie

Cel mai faimos producător de vehicule electrice din lume și-a pierdut locul în versiunea ESG a indicelui S&P 500. S&P Dow Jones Indices spune că scorul obținut de Tesla Inc. în ceea ce privește standardele de mediu, sociale și de guvernanță a rămas “destul de stabil” în ultimul an, dar că a coborât în clasament față de colegii globali care s-au îmbunătățit.

Furnizorul de indici a menționat, de asemenea, preocupări legate de condițiile de muncă și de modul în care firma a gestionat o anchetă privind decesele și rănile legate de sistemele sale de asistență pentru șoferi. Lipsa unei strategii cu emisii reduse de dioxid de carbon și a unor coduri de conduită în afaceri au contat, de asemenea, în defavoarea companiei lui Elon Musk, a precizat acesta.

“În timp ce Tesla poate că își joacă rolul de a scoate de pe șosele mașinile alimentate cu combustibil, a rămas în urma colegilor săi atunci când este examinată printr-o lentilă ESG mai largă”, a declarat Margaret Dorn, director senior și șefă al indicilor ESG pentru S&P Dow Jones în America de Nord, într-o postare de marți.

Tesla nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail, deși miercuri, pe Twitter, Musk a descris ESG ca fiind o “înșelătorie”, scrie Bloomberg.

“Exxon se numără printre primele zece cele mai bune companii din lume când vine vorba de chestiunile de mediu, social şi guvernanţă (ESG) în opinia S&P 500, în timp ce Tesla nici măcar nu se numără pe listă! ESG este o înşelătorie”, a spus Elon Musk.

Exxon is rated top ten best in world for environment, social & governance (ESG) by S&P 500, while Tesla didn’t make the list!

ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors.

— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022