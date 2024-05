La 37 de ani, fermierul Teofil Dascălu are deja o serie de realizări impresionante pentru agricultura autohtonă. Conduce cea mai digitalizată fermă din România, care are în exploatare 4.500 de hectare.

Din care mai mult de jumătate sunt irigate și pe care le lucrează cu o echipă de 35 de oameni. Investește în energie regenerabilă. Are în plan producerea de hidrogen verde și a fost unul dintre primii fermieri locali care a vândut certificate verzi, conform Infofinanciar.

Toate aceste lucruri le-a realizat în doar 11 ani. Dar sunt rezultatele unei viziuni pe care a urmărit-o din copilărie susține el.

„Încă din adolescență am avut un țel, egoist oarecum, pe care l-am urmărit cu seriozitate și determinare – acela de a fi latifundiar. Nu înțelegeam eu foarte bine ce însemna lucrul ăsta pe atunci, dar asta mi-am dorit de la 14 ani. Acum însă îmi dau seama că, de fapt, a fost o intuiție bună. Modul cel mai înțelept de a păstra avuția este terenul. Fie că este teren arabil sau pentru constructii, terenul este cea mai inteligentă metodă de a înmagazina avuția pe parcursul generațiilor.“, îmi mărturisește interlocutorul meu.

Ca să-și atingă țelul, Teofil Dascălu a început să lucreze de la 18 ani. A fost asociat într-o mică afacere cu solarii și producerea de răsaduri de flori. Apoi, a lucrat pe tot parcursul facultății. „Am încercat să fiu bun și acolo și am reușit“, îmi declară fără falsă modestie fermierul. Iar rezultatele îi confirmă spusele – a terminat Facultatea de Agronomie din Iași ca șef de promoție, în 2008, după care a făcut un masterat în Italia.

Dar în 2013 nu mă mai simțeam foarte bine doar în postura de angajat, în condițiile în care întregul management și toată strategia erau făcute de mine. Eram motorul unei afaceri prospere. Așa că am venit cu o propunere către investitori – să pun și eu niște bani în societate și să devin un mic acționar. Dar nu au fost de acord.”, rememorează fermierul.

„În 2010, după terminarea masterului, mi-am început activitatea în agricultura mare. Era un grup de investitori din Olanda care căuta o persoană cu care să restructureze o societate agricolă pe care o achiziționaseră. Am lucrat pentru ei timp de trei ani.

Ca urmare, Teofil Dascălu și-a dat demisia și a încercat să dezvolte pe cont propriu o fermă cu teren luat în arendă. Și-a dat seama însă în scurt timp că îi era imposibil cu suma pe care o avea. Așa că a atras alți cinci parteneri și a dezvoltat afacerea Frizon.

„Acum suntem patru asociați, cu câte 25% fiecare. Suntem implicați cu toții, probabil așa se și explică succesul nostru. Există o lege a atracției în univers – atragi oamenii în funcție de cum ești. Am avut marele noroc ca, în cazul meu, legea atractiei să funcționeze bine. Am trei asociați cu care am dezvoltat lucruri foarte interesante bazate pe experiența lor și pe ambiția mea“, explică Teofil.