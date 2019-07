Mediul de afaceri se arată deranjat de afirmațiile ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, privind o amnistie fiscală prin care să se rezolve problemele microîntreprinderilor.

„Dacă sunt probleme legate de companiile de stat, pentru că în opinia noastră de fapt aici e marea problemă, aici e marea bubă, de fapt ei spre această zonă merg cu acest tip de amnistiere fiscală, cred că mai degrabă ar trebui să se iasă onest în faţa mediului de afaceri şi să se spună care sunt problemele acestor companii, care sunt planurile lor de redresare, dacă intră sub incidenţa ajutorului de stat, să se creeze un program de ajutor de stat pentru a rezolva această problemă, dar nu să spui că rezolvi problemele microîntreprinderilor pentru că acolo problemele sunt altele”, a declarat luni, într-o conferință de presă, Florin Jianu, președintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR.

Peste 80% dintre respondenţii unui sondaj realizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) se opun unei amnistii fiscale generalizate prin care, de fapt, sunt ajutate companiile de stat, a mai spus el.

În plus, CNIPMMR nu susţine o nouă impozitare forfetară şi o creştere a fiscalităţii IMM-urilor, solicitând menţinerea posibilităţii IMM-urilor de a opta pentru plata impozitului pe venituri sau a impozitului pe profit.

„Amnistia fiscală este un subiect care apare cu o oarecare recurenţă. Dacă nu mă înşel este a patra oară când apare acest subiect sub o formă sau alta. În primul rând noi am reluat un sondaj cu privire la această amnistie fiscală. În primul rând cred că ar trebui stabilit foarte clar cine cere această amnistie fiscală. Din păcate nu am văzut din partea Ministerului de Finanţe sau a a Guvernului cine sunt cei care solicită această amnistie fiscală şi care sunt problemele pe care această amnistie fiscală le rezolvă în economie. Reamintesc faptul că suntem într-o perioadă de creştere economică, într-o perioadă în care există bani în economie şi atunci trebuie să ne uităm foarte clar pe cine şi în ce fel ajutăm cu această amnistie fiscală. Ca şi rezultate ale acestui sondaj pe care noi l-am realizat, peste 80% dintre respondenţii acestui sondaj se opun unei amnistii fiscale generalizate în care, de fapt, ajutăm tot companiile de stat”, susține președintele CNIPMMR.

El a menţionat că un sondaj similar a fost realizat şi în 2018, iar atunci 72% dintre respondenţi se opuneau unei amnistii fiscale.

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat recent că autorităţile iau în calcul două scenarii pentru acordarea unor facilităţi fiscale, pentru datorii de peste şi, respectiv, de sub un milion de lei.

