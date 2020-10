Într-o postare pe facebook, Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, anunță că PNL e disperat să facă alegeri parlamentare în decembrie pentru că știe că partidul pierde procente în ritm accelerat.

„Explicația #obsesiei pentru alegerile parlamentare

Președintele Iohannis, adică cel care conduce de facto partidul #incompetenților – PNL, insistă cu organizarea alegerilor parlamentare în decembrie, în ciuda evidențelor epidemiologice!

Numărul de cazuri a crescut după ce au fost deschise școlile și a explodat după ce au fost organizate alegerile locale.

De ce se grăbesc Iohannis și PNL? De ce nu-i interesează decât alegerile parlamentare?

Pentru că știu din sondaje că guvernarea îi erodează, iar USR-PLUS le suflă în ceafă.

Uitați-vă la București, unde PNL a ieșit pe locul 3 și veți înțelege disperarea lui Iohannis. De asta vrea să dispară PSD, ca să urce PNL de pe 3 pe 2 #pnlEGALincompetenta #pnlEGALmanipulare”, a scris Teodorovici pe Facebook.

Iohannis vrea alegeri cu orice preț

Reacția lui Teodorovici vine la o zi după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că alegerile locale nu vor amânate.

„O democrație nu funcționează fără alegeri. Am spus aceste lucruri și înainte de alegerile locale și am pledat pentru organizarea lor. Am văzut cu toții că a funcționat rezonabil de bine, nu au fost incidente epidemiologice. Însă, este clar că dacă numărul de cazuri crește, campania electorală se va desfășura în condiții mai speciale decât la alegerile locale. Însă alegerile trebuie să aibă loc, nu putem să continuăm fără un Parlament cu puteri depline. Acest Parlament este unul care expiră pe 20 decembrie, așa scrie în Constituție. După care, chiar dacă ar rămâne, nu mai are puteri depline, nu mai poate să dea legi organice”, a spus Klaus Iohannis, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni.

„Cu cât am putea să amânăm alegerile? Constituția ne spune maximum trei luni și atunci ajungem la sfârșitul iernii. Nu cred că cineva își imaginează că situația epidemiologică peste trei luni va fi net mai bună în iarnă spre primăvară, față de 6 decembrie. Chiar dacă admitem, condițiile sunt speciale, suntem în pandemie, avem din păcate foarte multe persoane bolnave, trebuie să găsim o formă prin care facem campanie, mai mult online decât fizic, mai mult prin televizor, radio decât fizic și să mergem la vot. Actul de votare în sine nu este mai periculos decât mersul după pâine. Ați văzut, la alegerile locale organizarea a fost bună, au fost circuite diferite pentru intrare și ieșire, s-a dezinfectat, s-a măsurat temperatura, deci lucrurile au fost bine controlate și așa va fi și pe 6 decembrie la alegerile parlamentare”, a adăugat șeful statului.