Serviciul ucrainean de Securitate ( SBU), a anunțat că a dejucat un complot organizat de Rusia.

Acesta viza asasinarea președintelui Volodimir Zelenski.

Arestările au fost efectuate în ziua în care președintele rus Vladimir Putin își începea cel de-al cincilea mandat la Kremlin.

Potrivit SBU, complotul nu viza doar pe Zelenski, ci și lichidarea altor oficiali ucraineni de rang înalt. Doi colonei din unitatea de protecție a guvernului din Ucraina au fost arestați. Aceștia sunt bănuiți că făceau parte dintr-o rețea de agenți ai Serviciului rus de Securitate, FSB.

Conform informațiilor furnizate de SBU, suspecții ar fi încercat să recruteze „executanți” voluntari din rândurile gărzilor de corp ale lui Zelenski. Aceștia aveau misiunea de a-l lua ostatic și de a-l ucide ulterior, susține BBC.

Reprezentanții Serviciului de Securitate al Ucrainei au declarat că contraspionajul și echipele de anchetă ale SBU au reușit să împiedice planurile Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) de a elimina președintele Ucrainei și alți oficiali de rang înalt din conducerea politică și militară a statului. Aceste planuri urmau să fie puse în aplicare de către o rețea de agenți.

