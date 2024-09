La lansarea din octombrie 2023 a Pixel și Pixel 8 Pro, Google a botezat telefoanele sale Android drept „primele smartphone-uri AI”. Piața smartphone-urilor a urmat direcția transmisă de la Mountain View.

Fiecare lansare curentă a smartphone-ului prezintă utilizarea IA generativă pentru a crea conținut nou dintr-o pânză completă, prin rezumarea articolelor, modelarea imaginilor acolo unde nu există și multe altele, scrie Forbes.

Apple urmează o cale pe care rivalii săi au adoptat-o de câteva luni

Abordarea Apple față de această nouă lume a inteligenței artificiale, lăsând deoparte brandingul magic, seamănă remarcabil cu oferta de la Android și diferiții parteneri ai Google, cum ar fi rescrierea textului într-un stil diferit, rezumarea textului și notificărilor și generarea de noi imagini și videoclipuri.

Vor exista diferențe subtile în implementare, cel mai probabil în interfața de utilizare și prezentare, dar Apple urmează o cale pe care rivalii săi au adoptat-o de câteva luni.

Pericolele IA generative devin tot mai evidente

Pe măsură ce smartphone-urile apropie inteligența artificială de utilizarea generală și de un public mai larg, pericolele devin din ce în ce mai evidente. Cercetătorii investighează și evidențiază problemele din lumea reală; lucrarea „Generative AI Misuse: A Taxonomy of Tactics and Insights from Real-World Data” a fost scrisă cu colaboratori de la Google DeepMind, Google.org și Jigsaw.

Rezumatul susține că „analizăm modele noi și utilizarea lor abuzivă în această perioadă de timp, inclusiv potențialele motivații, strategii și modul în care atacatorii folosesc și abuzează de capabilitățile sistemului în diferite modalități (de exemplu, imagine, text, audio, video)”.

Noile instrumente IA din familia Pixel 9, care vor deveni în curând răspândite pe Android, permit ideilor să devină arme ale informațiilor.

Aceasta este calea pe care Apple vrea să o urmeze?

Unrle aplicații din lumea AI nu sunt la fel de problematice din punct de vedere creativ. Machine Learning este un subset al AI și poate fi găsit în mai multe zone esențiale ale iOS; inclusiv procesarea deblocării FaceID, combinarea mai multor fotografii pentru a produce o singură fotografie de la cameră, sugestii inteligente în calendarul utilizatorului și dicționarul de text predictiv de pe tastatură.

Toate își păstrează datele și procesarea pe dispozitiv. Ele ajută și susțin acțiunile pe iPhone cu limite clare și definite, oferind beneficii bine definite. Diferența dintre căutarea învățării automate prin chipuri din biblioteca de fotografii este departe de aceea a creării unor chipuri noi într-o scenă de mulțime.