Peste 90.000 de români au aplicat în ultima lună pentru locurile de muncă oferite prin intermediul platformei BestJobs, în total fiind înregistrate peste 511.000 de aplicări. Cele mai multe joburi oferite de angajatori sunt în domeniile IT&C, telecom, vânzări, financiar-contabilitate, inginerie, management și construcții.

O creștere semnificativă a locurilor de muncă disponibile s-a înregistrat în luna februarie și în marketing, transport, distribuție și medical&pharma. La polul opus, cele mai puține joburi sunt în securitate/armată, servicii de înfrumusețare, îngrijire vârstnici/copii sau personal de curățenie, agricultură, educație, precum și turism, unele dintre aceste domenii fiind grav afectate de pandemie.

Românii sunt implicați activ în căutarea unui loc de muncă, astfel că de la începutul anului și până la această dată au fost create peste 30.000 de CV-uri noi, în timp ce peste 110.000 de CV-uri au fost actualizate, semn că piața muncii este într-o continuă mișcare, iar angajații caută noi oportunități în carieră.

La ce salarii se așteaptă românii de la angajator

Conform unui sondaj derulat de BestJobs în rândul candidaților care nu au un loc de muncă în acest moment, aceștia caută să se angajeze mai ales în domenii precum retail & comerț (25%), BPO (24%), financiar-contabilitate (15.75%), medical&pharma (14%) și administrație publică (13%).

În ceea ce privește așteptările lor salariale – în funcție de experiența și rolul vizat – aproape trei din zece respondenți care nu au un job în acest moment afirmă că nivelul minim salarial așteptat este de 2.350 lei net pe lună. Cei mai mulți (53%) își doresc un venit lunar net cuprins între 2.350 lei și 4.650 lei. Alți 12,5% urmăresc un salariu lunar între 4.650 lei și 6.350 lei, în timp ce 4% vor un salariu cuprins între 6.350 lei și 8.650 lei.

Pe lângă pachetul salarial, candidații care nu au în acest moment un job caută o atmosferă de lucru plăcută și posibilitatea de a lucra mai mult de la birou în acest an, semn că lipsa interacțiunii umane directe a început să fie tot mai resimțită în contextul în care am intrat deja în al doilea an pandemic.