Ce este antecontractul de vânzare-cumpărare?

Antecontractul de vânzare-cumpărare, cunoscut și sub denumirea de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, este un acord prin care vânzătorul se angajează să transmită proprietatea unui bun, iar cumpărătorul se angajează să îl achiziționeze, fără ca acest transfer de proprietate să aibă loc imediat.

Documentul stabilește condițiile esențiale ale viitoarei tranzacții, precum prețul, termenul de finalizare și, de cele mai multe ori, presupune plata unui avans din suma finală.

În practică, antecontractul este utilizat frecvent în situațiile în care încheierea contractului final este condiționată de îndeplinirea anumitor cerințe, cum ar fi obținerea unei autorizații, a unui credit sau finalizarea unor formalități legate de proprietate. De exemplu, în cazul imobilelor aflate în faza de proiect, semnarea unui antecontract este întotdeauna necesară înainte de contractul de vânzare propriu-zis.

Trebuie să autentifici contractul?

Deși antecontractul are de cele mai multe ori ca obiect un bun imobil, legea nu impune ca acesta să fie întocmit în formă autentică. Prin urmare, antecontractul de vânzare-cumpărare este valabil chiar și atunci când este redactat sub formă de înscris sub semnătură privată.

Totuși, dacă părțile decid să autentifice antecontractul prin intermediul unui notar public, acesta va aplica o taxă notarială pentru serviciile prestate. Valoarea acestei taxe este stabilită în funcție de prețul convenit pentru tranzacție, potrivit LegalBadger.

Metoda de calcul a taxelor notariale

Potrivit Normelor privind tarifele de onorarii minimale aplicabile serviciilor notariale, onorariul pentru autentificarea antecontractelor de vânzare-cumpărare se stabilește în funcție de suma efectiv achitată ca avans din prețul total al bunului. Mai exact, pentru o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, onorariul reprezintă 1% din valoarea achitată, cu un prag minim de 230 de lei.

De exemplu, dacă într-un antecontract de vânzare-cumpărare cumpărătorul achită un avans de 50.000 de lei dintr-un preț total al imobilului de 500.000 de lei, onorariul notarial se calculează astfel:

– 1% din 50.000 lei = 500 lei, aceasta fiind suma datorată notarului pentru autentificarea antecontractului.

În situația în care avansul achitat la încheierea antecontractului este mai mic de 230 de lei, notarul nu va aplica procentul de 1%, ci va percepe onorariul minim stabilit de lege, respectiv 230 de lei. În cazul în care suma plătită ca avans este mai mare – de exemplu, 100.000 de lei – onorariul va crește proporțional, fiind calculat tot ca 1% din suma achitată. Totodată, dacă antecontractul se semnează fără plata unui avans, se va aplica în continuare onorariul minim de 230 de lei pentru autentificarea documentului.

Este esențial de subliniat că tarifele prevăzute în normele legale reprezintă doar valori minime. Astfel, în funcție de gradul de dificultate al tranzacției, de serviciile suplimentare solicitate de client sau de politica de tarifare a biroului notarial ales, onorariile pot depăși cuantumul minim stabilit prin lege.

În situația în care, ulterior, contractul de vânzare-cumpărare este semnat și autentificat la același birou notarial unde s-a încheiat și antecontractul, suma achitată anterior pentru autentificarea antecontractului va fi dedusă din onorariul total aferent contractului final.