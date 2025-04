Taxa pe stâlp a fost modificată. Guvernul a adoptat recent un set de reglementări care modifică semnificativ impozitele aplicabile construcțiilor speciale, stabilind noi condiții de calcul și scutiri de taxe pentru anumite tipuri de entități.

Conform declarațiilor ministrului Finanțelor, Tanczos Barna, aceste modificări vizează în special diferențierea tratamentului fiscal între companiile private și cele de stat, în funcție de tipul de bunuri administrate.

„Astăzi am aprobat Ordonanța de Urgență prin care am modificat reglementările privind impozitul pe construcțiile speciale. Inițial, în ordonanța de urgență s-a prevăzut că normele se vor aproba prin hotărâre de Guvern. Am decis ca detaliile care sunt relativ simple și pentru o aplicare mai ușoară să le introducem într-o ordonanță de urgență”, a declarat ministrul Finanțelor Tanczos Barna.