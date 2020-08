Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat luni că în fiecare judeţ au fost detaşaţi la direcţiile de sănătate publică medici şi asistenţi de medicină şcolară, care să ajute la derularea anchetelor epidemiologice, după cum transmite Agerpres.

Întrebat dacă au fost detaşate 90 de astfel de cadre în Bucureşti şi aproape 900 în ţară, Tătaru a confirmat: „Da, în fiecare judeţ, pentru a suplini lipsa de personal de la direcţiile de sănătate publică, am detaşat tot ce a însemnat medicină şcolară – medici şi asistenţi de medicină şcolară”.

„Ei vor ajuta DSP-urile şi în anchetele epidemiologice. Dacă în aprilie, când aveam 500 de cazuri noi, gândiţi-vă ce înseamnă anchete la 1.200 sau 1.300 de cazuri noi în fiecare zi. Trebuie urmărit fiecare caz în parte. Avem un ordin de ministru care spune că, odată depistat un caz pozitiv, în primele două ore directorul DSP trebuie să repartizeze unui lucrător din DSP ancheta epidemiologică. În maxim 12 ore trebuie ca acea anchetă să fie începută şi în maxim 24 de ore acea anchetă să fie terminată. Ele trebuie trecute într-o bază de date, pe care noi să le putem urmări şi să creăm acele baze în care să putem vedea influenţa în focar, focarele în desfăşurare, focarele în constituire sau focarele care tind să se estompeze. Făcând nişte anchete epidemiologice corecte, făcând nişte circuite epidemiologice corecte în spitale, prin verificări, atunci vom avea şi o scădere a transmiterii şi vom vedea şi o scădere a numărului de cazuri”, a explicat Nelu Tătaru la Digi 24.

Referindu-se la experimentul Digi 24, când la DSP nu a răspuns nimeni, Tătaru a spus: „Am auzit şi am vorbit şi cu doctorul Arafat (…) discuţiile sunt cam în toate DSP-urile, lipsa de personal care exista în acest moment, acel telefon pe care noi l-am indicat să fie pentru orice urgenţă pentru fiecare DSP, lipsa de personal sugerată şi expusă la un moment dat explica şi lipsa răspunsului la acel telefon. (..) Eu am şi vorbit cu şefa DSP Bucureşti, explicând că acum au acei oameni, au acel personal, prin detaşarea celor de la medicină şcolară şi pot acoperi o linie la care să se poată să se informeze cetăţenii. Da, aveţi dreptate, se întâmplau aceste lucruri, tocmai de aceea am luat şi deciziile cu suplimentarea oamenilor, dar şi cu discuţiile pe care le-am avut cu fiecare DSP în parte, pentru a lua în serios orice telefon. Eu am înţeles: sunt puţini, sunt obosiţi, au de făcut anchete, dar trebuie să răspundem şi la aceste telefoane. (…) După ce suplimentăm, vom face şi aceste verificări, care trebuie să ne redea faptul că s-a schimbat ceva”.