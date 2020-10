Nelu Tătaru a anunțat că aşteaptă o evaluare a tuturor cazurilor de infecţii nosocomiale, pentru fiecare spital în care au fost focare de COVID-19.

„Pacienţii cu COVID desfăşuraţi în focarele din spitale sunt cei care au un caz princeps, sunt cei care sunt contacţi şi iau acea boală în spital. O infecţie nosocomială înseamnă infecţie apărută în spital, la 48 de ore de la internare, pe parcursul spitalizării, până la 30 de zile de la externare.

Avem în evaluare în acest moment tot ce înseamnă DSP-uri pentru fiecare spital în parte, fiecare focar desfăşurat. Aştept o evaluare”, a spus Nelu Tătaru, care a vizitat Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Spitalul Municipal Cluj-Napoca.

Totodată, ministrul Sănătății a mai subliniat faptul că, în prezent există 4.825 de pacienţi care au fost în astfel de focare şi fiecare este evaluat în parte.

„Există focare, au fost aceste cazuri. Noi avem în acest moment 346 de focare de la începutul acestei pandemii, cu 4.825 de pacienţi care au fost în aceste focare. Evaluăm fiecare pacient”, a mai adăugat ministrul Nelu Tătaru.

Ce spune președintele Iohannis

Și preşedintele Klaus Iohannis a abordat acest subiect la începutul acestei săptămâni. Șeful statului preciza atunci că că va solicita Ministerului Sănătăţii o informare în legătură cu infecţiile nosocomiale.

„Despre infecţiile nosocomiale voi cere o informare la Ministerul Sănătăţii, după care putem să vedem de ce s-a raportat zero. Mi se pare cel puţin ciudat, în condiţiile în care s-au luat măsuri de îmbunătăţire a situaţiei, dar de la ce am avut la zero cred că este cale lungă şi voi cere o explicaţie pentru asta”, spunea șeful statului.

Totodată, miercuri, președintele Klaus Iohannis a declarat că Nelu Tătaru, „se străduiește foarte” să găsească soluții în actualul context pandemic.

„Nu este treaba mea sa evaluez activitatea ministrilor si in niciun caz in public. Asta e treaba premierului si a partidului din care fac parte ministrii. Dl ministru Tatu se straduieste foarte tare sa faca treaba in teren si sa gaseasca solutii”, a declarat Klaus Iohannis.

Inquam Photos / Liviu Chirica