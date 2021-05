Tatăl Andreei Esca și-ar fi dorit altă carieră pentru fiica sa: Am fost supărat

Dumitru Esca a scos la iveală faptul că și-a dorit o altă carieră pentru fiica sa și că a fost supărat atunci când a aflat că aceasta s-a înscris și a intrat la Facultatea de Jurnalism. El a mai spus că, până la urmă, a susținut-o pe fiica sa în ceea ce voia să facă.

„Ei, Am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe. Atunci tocmai venise Revoluția și zic «Du-te la economiști acolo, la ASE» Și s-a dus! S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat. Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de Jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o”, spune tatăl Andreei Esca.