Șoc total pe scena politică autohtonă. Tăriceanu și ALDE ies de la guvernare. Este oficial. Călin Popescu Tăriceanu a spus totul și a lansat acuzații extrem de grave la adresa premierului Dăncilă.

„Am discutat cu doamna Dăncilă despre salvarea situației. Am așteptat de la doamna premier dacă are un plan articulat despre relansarea guvernării. Așteptam un răspuns favorabil pentru mai multe măsuri. Nu am avut niciun fel de contrapropunere. Colegii au luat decizia de a se renunța la continuarea guvernării împreună cu PSD. Nu este o decizie ușoară. Urăm PSD și doamnei Dăncilă succes. Am renunțat la candidatura la prezidențiale. Luni îmi anunț demisia din funcția de șef al Senatului. Susținem un candidat independent, pe Mircea Diaconu. Rămâne independent, dar îl susținem”, a spus Tăriceanu.

Tăriceanu a continuat seria atacurilor la adresa lui Dăncilă și a vorbit despre viitoarea alianță cu Victor Ponta. „Am discutat acest lucru și cu Victor Ponta. Dă și el această susținere pentru Mircea Diaconu. PSD face apel la racolarea membrilor și noi restul suntem lași. I-am spus să vină în Parlament cu restructurarea. Nu are curaj. Nu are curaj nici să dea jumătate dintre secretarii de stat afară”, a mai spus peședintele ALDE.

