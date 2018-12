EXCLUSIV! Călin Popescu Tăriceanu, dezvăluire șoc despre Orlando Teodorovici! Detalii neștiute despre ministrul Finanțelor

Eugen Teodorovici a încercat să răspundă punctual întrebărilor venite de la mediul de afaceri şi chiar să vină cu explicaţii tehnice suplimentare, dar debitul verbal al acestuia l-a determinat pe preşedintele Senatului să ia cuvântul destul de rapid şi chiar să glumească puţin.

"Domnul Teodorovici este un ministru liberal cu carnel de social democrat", a spus Călin Popescu Tăriceanu în spirit de glumă, făcând totuşi aluzie la măsurile de dreapta luate de partidul de stânga pe care ministrul Finanţelor îl reprezintă.

"Noi am mai lucrat împreună şi în trecut, apoi s-a refugiat la Curtea de Conturi, iar ulterior s-a întors şi mă bucur foarte mult. Dacă e să-l critic acum, îl critic pentru debitul verbal. Eu îl cunosc şi m-am obşnuit cu el, dar unui om normal îi e greu să-l înţeleagă", a adăugat liderul ALDE zâmbind.

Totuşi ulterior Eugen Teodorovici a vorbit mai rar, semn că a ţinut cont de observaţiile colegului său de coaliţie.

Călin Popescu Tăriceanu i-a asigurat de susţinerea sa pe oamenii de afaceri prezenţi la dezbatere, mulţi dintre aceştia fiind în Top 300 Capital cei mai bogaţi români.

"Aseară ne-am strâns mai mulţi, şi cu domnul Dragnea şi am discutat chiar despre criza forţei de muncă. Am introdus iată obligaţia ca muncitorii să fie plătiţi cu salariul minim pe economie, nu cu cel mediu, tocmai pentru a mai rezolva din problemele existente. Birocraţia este o frână serioasă pentru economie. I-am cerut şi ministrului Carmen Dan să simplifice legislaţia pentru a putea aduce mai uşor muncitori din exterior. De asemenea, am verificat la ministerul Muncii şi am văzut că anul trecut s-au dat 7.000 de permise de muncă şi pentru anul acesta 13.000. Sigur este aproape dublu, dar insuficient. Chiar le-am spus, dar pe ce lume trăiţi? Deficitul este de peste 80.000 de oameni numai în turism. Trebuie să mărim cota. Dacă se consumă cota, o mărim din nou. Am propus şi să anulăm taxa de 400 de euro pe care trebuie să o plătească angajatorul român trebuie să o plătească pentru a putea angaja muncitor străin. Toate aceste probleme trebuie rezolvate", a concluzionat Călin Popescu Tăriceanu.