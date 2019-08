Liderul ALDE anunță că astăzi a avut loc o discuție importantă cu Victor Ponta, în care au discutat despre o alianță politică între cele două partide, ceea ce ar însemna că noua alianță ar deveni a treia froță politică din Parlament, după PSD și PNL.

Inițial, Tăriceanu afirmae în postarea de pe Facebook faptul că, împreună cu Victor Ponta, au hotărât o viitoare alianță politică. Ulterior, postarea a fost modificată și construcția „am hotărât” a fost înlocuită de „am discutat”, semn că încă mai sunt detalii de pus la punct.

„Discuții fructuoase în această dimineaţă cu liderul Pro România, Victor Ponta : am discutat o viitoare colaborare sub forma unei Alianțe politice! ALDE şi Pro România vor avea grupuri parlamentare comune, şi astfel vom fi a treia forță politică parlamentară , după PSD şi PNL. În perioada imediat următoare grupurile de lucru ale celor două partide se vor întâlni pentru a stabili proiectul politic al Alianţei şi protocolul de colaborare,” afirmă Tăriceanu pe pagina sa de Facebook.

Victor Ponta a vorbit și el pe Facebook despre întâlnirea cu Tăriceanu, anunțând că astăzi s-a progresat foarte mult în ideea creării alianței politice dintre ALDE și Pro România.

„Pe 22 Iulie am spus “daca Alde iese de la guvernare suntem dispusi sa discutam un proiect politic comun” ! Azi am progresat foarte mult in acest sens! Nu am luat decizii – dar am discutat si progresat! Cand mai multi oameni se aseaza la masa cu intentii bune – sunt sanse mai mari de succes! Este o nevoie uriasa de schimbare a modului de guvernare a tarii / un “RESET” total al administratiei publice si al directiei economice! Trebuie sa gasim solutii si oameni capabili sa le aplice! Noi Suntem ProRomania- si tinem cu Romania,” a conchis Ponta.

