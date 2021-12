Pentru Top 300 companii 2021, Tanja Blatnik, CEO Euroins, a avut amabilitatea să ne acorde un scurt interviu.

Prioritatea: repoziționarea pe piață

Capital: – Care este cifra de afaceri prognozată pentru anului 2021?

Tanja Blatnik: – Euroins se află în plin proces de repoziționare pe piața asigurărilor, ultimele luni aducând schimbări majore în cadrul companiei, toate începând cu o nouă viziune și o nouă echipă de top management. Aceste schimbări pot fi deja văzute, de la îmbunătățirea produselor de asigurare, reevaluarea riscurilor, îmbunătățirea serviciilor cu accent pe valoarea adăugată pe care Euroins o aduce în viața clienților către investiții majore în ceea ce privește resursele umane, digitalizarea companiei și regândind mecanismele interne pentru rezolvarea cât mai rapidă a solicitărilor de la clienți. Toate aceste eforturi au un singur obiectiv: creșterea afacerii într-un mod sănătos și durabil, care culminează cu repoziționarea Euroins ca un jucător major pe piața asigurărilor non-RCA. Aceste eforturi se vor reflecta în cifra de afaceri a companiei, care estimăm că va fi de 1,33 miliarde lei, o creștere de 1,2% la sută față de 2020.

C: – Ce profit prognozați la finalul acestui an?

T.B: – În prezent, principala prioritate a Euroins este calitatea serviciilor oferite și diversificarea produselor de asigurare. Pentru a aduce aceste îmbunătățiri, avem nevoie de investiții constante, care nu ne vor permite să înregistrăm un profit în 2021. Dar filosofia oricărei afaceri durabile construită pe piloni sănătoși este să ne asigurăm pentru prima dată că am depus toate eforturile pentru a face produsele noastre de top. Viziunea este împărtășită și de acționari, dovadă că în ultimele 12 luni au existat o serie de majorări de capital, iar eforturile depuse au atras partea noastră inclusiv Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Dezvoltarea companiei este continuă

C: – Care este bugetul de investiții pentru acest an? Dar pentru anul 2022?

T.B: – Pentru 2021 ne bazăm pe un buget de cel puțin 30 de milioane de euro în contextul în care acționarii Euroins au anunțat deja că investiția făcută de EBDR în preluarea unei acțiuni minoritare de acțiuni va fi utilizată exclusiv pentru dezvoltarea companiei. Având în vedere că suntem doar câteva luni în proces de reconstrucție și repoziționare, costurile efectiv investite sunt dificil de cuantificat. Mai ales atunci când aceste investiții sunt în continuă expansiune, inclusiv recrutarea de profesioniști, în toate departamentele companiei, la toate nivelurile. Avem, de asemenea, digitalizarea companiei în plină desfășurare, care a început cu construirea unei noi pagini web care va avea ca scop furnizarea cât mai bună a serviciilor digitale clienților.

C: – Care sunt cele mai importante investii pe care compania dumneavoastra le-a realizat in acest an?

T.B: – Cea mai mare realizare din acest an este schimbarea strategică a mentalității Euroins cu privire la serviciile oferite clienților, astfel încât fiecare asigurat să simtă că suntem de partea lui, că avem tot interesul să-l ajutăm cât mai repede și mai bine. În practică, pentru a aduce această valoare adăugată, am regândit structura organizațională și procesele interne, de la documentele care trebuie completate până la traseul acestor documente. Am investit în zona digitală, în call center, am extins rețeaua de servicii partenere. Euroins vrea să fie mai mult decât un asigurător RCA, deoarece am dezvoltat unele dintre cele mai bune produse de asigurare și în zona non-RCA. Și această competitivitate a noastră se simte în creșterea numărului de polițe de asigurare vândute cu procente între 80 și 180 la sută. Conform penetrării extrem de reduse a pieței (mai puțin de 2%), toată industria asigurărilor are spațiul de îmbunătățire și mai mare.

Provocările anului

C: – Care sunt cele mai importante provocari pe care le-ati infruntat in acest an?

T.B: – La începutul anului ne-am schimbat strategia și atenția cu privire la valorile noastre interne și poziționarea noastră pe o piață foarte solicitantă. Dedicăm mult timp și energie în evaluarea riscurilor pentru a stabiliza daunele, dar, de asemenea, investim mult în proiectarea de produse și servicii bune pentru a putea oferi asigurări care aduc clienților satisfacție și valoare adăugată in viețile lor. În plus, anul acesta vrem să ascultăm și să purtăm mult mai multe discuții cu brokerii și partenerii noștri. Feedback-ul oferit de aceștia ajută Euroins să inoveze mai mult. Este clar că digitalizarea și online-ul joacă un rol din ce în ce mai important în viața tuturor, iar clienții au nevoie de acces ușor la produsele de asigurare, care trebuie să fie ușor de înțeles, cu termeni clari din care să înțeleagă câștigul clientului. Industria asigurărilor este o industrie specializată în gestionarea riscurilor, așa că trebuie să fim atenți la modul în care devenim mai digitali fără a pierde conexiunea umană pentru a oferi ghidare, produse și servicii hiper-personalizate privind riscul. Așadar, anul continuă să fie provocator.

C: – Daca ar fi sa va caracterizati compania intr-o singura fraza, care ar fi aceea?

T.B: – ”At Euroins you are in the company of good people”. La Euroins vă aflați în compania oamenilor buni.