Liberalul Tănase Stamule, decan al Facultății de Administrarea Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), a adus critici vehemente „Planului Simion”, afirmând că acesta a fost însoțit de o serie de manipulări mediatice. Stamule a contestat veridicitatea imaginilor apărute recent, care prezentau oameni stând la coadă în București pentru a se înscrie pentru apartamentele promise în cadrul planului.

Potrivit lui Stamule, aceste fotografii nu reprezentau în realitate persoane din rândul populației generale, ci membri ai partidului AUR care fuseseră „instruiți să prostească populația”. În opinia sa, imaginea creată de aceste fotografii a fost o strategie deliberată de manipulare, menită să inducă în eroare opinia publică și să amplifice succesul aparent al „Planului Simion”.

Stamule a subliniat că asemenea tactici sunt problematice și subminează încrederea publicului în instituțiile și planurile politice. El a sugerat că este esențial ca proiectele de amploare, precum cel în cauză, să fie gestionate cu transparență și integritate pentru a evita astfel de acuzații de fraudă și dezinformare.

Stamule a fost întrebat dacă poate fi și acesta PR și cât de eficient și legal este acest tip de PR făcut de AUR.

“Din moment ce la toate jurnalele de știri este acest subiect, e clar că este eficient. Deci eu am văzut pozele pe care le-au pus în mediul online cei de la AUR și am recunoscut zeci de foști membri de partid, ale celorlalte formațiuni politice din București. Am dat 2 telefoane și am aflat că, de fapt, 80 % din oamenii de la coadă erau rețeaua politică a partidului AUR și ei o să repete chestia asta prin toată țara ca să legitimeze, cumva, această ofertă, care este o continuare a păcălelii șarlatanului Dan Diaconescu, care promitea 25.000 EUR acum 12 ani, prin faimoasa lege Cojocaru. Deci e aceeași categorie de țeapă, dată oamenilor creduli, iar felul cum au împachetat această acțiune, arată că a fost eficientă, dar că trebuie să știe cetățenii că ăia nu erau oameni de bună-credință, care așteptau apartamente, ci erau membrii AUR care erau puși să prostească populația” a declarat Tănase Stamule.