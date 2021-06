Tânăra care a fost împușcată în cap de fostul soț face declarații cutremurătoare: Țipam să ma ajute cineva

Femeia în vârstă de 29 de ani este internată în prezent și se află în stare stabilă. Aceasta de abia așteaptă să se întoarcă acasă să își strângă fiicele în brațe. De pe patul de spital, femeia a acordat un interviu pentru publika.md, în care spune că se simte slăbită și că o doare foarte tare capul. Chiar dacă acum este în siguranță, femeia își aduce aminte cu frică de ziua în care a fost atacată de fostul soț.

”Când am văzut pistolul la el, am alergat în ogradă și am strigat la mama mea să mă ajute și m-am dat după o mașină din ogradă. M-am pus jos și am pus mâinele după cap. Atunci am simțit cum pistolul stă la cap și am auzit o bubuitură. Mai departe țin minte cum țipam să mă ajute cineva ca să nu mor.”, a povestit victima.