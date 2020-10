În urmă cu patru ani, Elena Băsescu și Bogdan Ionescu au decis să meargă pe drumuri separate. La acea vreme, fiica fostului președinte Traian Băsescu anunța că mariajul a ajuns la final, după ce cuplul s-a căsătorit în anul 2012 și aveau împreună inclusiv doi copii.

Totodată, EBA a vrut să evite întrebările celor curioși așa că a postat la acea vreme un mesaj pe pagina personală de facebook în care susține că despărțirea de Syda, , după cum mai era poreclit fostul ei soț, este una amiabilă.

În ceea ce privește realizarea divorțului, acest lucru s-a întâmplat la notar, iar niciunul dintre cei doi nu a oferit detalii despre motivele pentru care au dorit să se despartă.

„Familia Ionescu – Băsescu, de comun acord şi de manieră amiabilă, a decis să pună punct căsniciei începute în 2012. Separarea se produce prin procedură notarială. În acest moment, locuim deja separat. Sperăm că reprezentanţii mass media vor da dovadă de înţelegere şi vor respecta intimitatea şi dreptul la viaţă personală ale fiecăruia dintre noi. Acesta este singurul comentariu pe care îl vom face pe acest subiect. Bogdan Ionescu şi Elena Băsescu”, a fost mesajul scurt și la obiect postat de Elena Basescu.

Bogdan Ionescu a înlocuit-o pe EBA

După trei ani de zile de la divorț, Bogdan Ionescu a cunscut pe altcineva. Este vorba despre turcoaică Sheila Giafer, care i-a devenit imediat și iubită.

Cei doi au stat departe de ochii curioșilor și au ales să se retragă complet din lumina reflectoarelor. De asemenea, Syda are o pagină privată de Instagram, unde se pare că are doar cunoscuți și prieteni. De cealaltă parte, se pare că Sheila nici măcar nu are conturi pe rețelele de socializare.

Iubirea lor s-a concretizat în căsătorie. Cei doi îndrăgostiți au avut parte de o nuntă discretă, așa cum și-au dorit. La fericitul eveniment au participat doar apropiații acestora.

Bogdan Ionescu și Sheila Giafer și-au unit destinele la Palatul Çırağan din Istanbul, un hotel de 5 stele amenajat într-un palat otoman, care datează din secolul al XIX-lea.