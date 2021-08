Pe pagina oficială de Twitter a Familiei Regale a fost postat un mesaj de felicitări la adresa ducesei de Sussex cu ocazia împlinirii vârstei de 40 de ani. Alături de mesaj au fost postate mai multe poze cu Meghan Markle.

Într-una din poze, Meghan apare alături de regină la primul lor eveniment public la Chester în 2018. O a doua îi înfăţişează pe Harry, Archie şi Meghan în Africa de Sud, iar ultima este de la un eveniment la care au participat ducele şi ducesa de Sussex în calitate de membri seniori ai familiei regale în martie 2020.

— The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX

Printul William, fratele Prințului Harry, și soția sa Kate i-au transmis și ei un mesaj cu ocazia zilei sale de naștere, alături de o poză a ducesei de Sussex pe plaja Bondi din Australia.

Atât contul ducilor de Cambridge, cât şi cel al prinţului Charles şi al Camillei au inclus vârsta lui Meghan în mesajele lor de felicitare. Nici unul dintre cele două conturi nu a ales însă imagini cu Meghan alături de alţi membri ai familiei regale.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021