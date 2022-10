Presa internațională a comentat pe larg vineri, 21 octombrie, subiectul suspendării provizorii de către Agenția Internațională de Integritate în Tenis a Simonei Halep pentru un test pozitiv făcut la US Open din acest an.

„Șoc în lumea tenisului. Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a confirmat că Simona Halep, în vârstă de 31 de ani, a fost suspendată pentru dopaj. ITIA i-a trimis româncei, fost număr unu mondial și actualul număr 9 în clasament, o notificare de încălcare a regulilor antidoping la 7 octombrie 2022”, scrie Gazzeta dello Sport.

Agenția Reuters notează că Simona Halep a negat că a luat cu bună știință vreo substanță interzisă și anunță că începe cel mai greu „meci” din viața ei.

„Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost depistată pozitiv la o substanță numită Roxadustat într-o cantitate extrem de mică”, a scris ea pe Twitter.

Cum au reacționat jurnaliștii din toată lumea?

„Simona Halep: Fostul număr unu mondial a fost suspendat provizoriu pentru dopaj”, notează BBC Sport.

„Dubla campioană de Mare Șlem Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a picat un test antidoping în timpul US Open din august”, scrie AP.

Amintim că lumea tenisului a fost lovită de o veste uluitoare. În urmă cu câteva ore s-a anunțat că Simona Halep a fost suspendată provizoriu de către Agenția Internațională de Integritate în Tenis pentru un test pozitiv făcut la US Open din acest an. Fostul număr 1 mondial anunțase anterior că își încheie sezonul din acest an.

Campioana din România a fost depistată pozitiv la Roxadustat. Acesta este o substanţă sintetică, care nu se găseşte în medicamentele vândute în România şi care este folosită în general de pacienţii cu probleme renale, a explicat Beatrice Speteanu, farmacist.

„Este o substanţă sintetică, în mod normal nu se regăseşte în natură, în produse comerciale care sunt comestibile, deci trebuie să fie doar prin administrarea medicamentului. (…) Este un medicament care, în mod normal, în Europa este autorizat, în România nu se găseşte. Este un medicament care stimulează producţia de Eritropoietină. În mod normal, persoanele care au probleme cu rinichii nu sintetizează suficient Eritropoietina.

La noi în ţară există Eritropoietină şi sunt foarte mulţi sportivi care folosesc fiole ca să crească anduranţa la efort. Asta e de 20 de ani de zile. La noi este echivalentul Eritropoietina şi chiar cunosc atleţi care folosesc Eritropoietina pentru energie, pentru că le creşte producţia de celule roşii şi crescând producţia de celule roşii ai mai mult oxigen, mai bună oxigenare a sângelui, deci la propriu creşte anduranţa la efort”, a declarat Beatrice Speteanu, potrivit News.ro.