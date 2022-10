Ilie Năstase este de părere că este posibil ca doctorul să îi fi prescris un medicament interzis care să o ajute să treacă peste perioada în care a fost accidentată.

Nu știe sigur ce s-a întâmplat

Ilie Năstase a spus că nu știe exact ce s-a întâmplat și că Simona Halep este singura care poate da explicații.

„Ea ştie mai bine, ea a dat o declaraţie şi trebuie respectată. Eu ce să spun, nu am de unde să ştiu ce s-a întâmplat. Este şocant, ea spune că e şocant pentru ea… şi o să explice mai târziu ce s-a întâmplat, pentru că nici ea nu ştie. Eu nu am ce părere să am pentru că nu ajung eu pe la staff-ul ei… cineva care stă lângă ea trebuie să ştie.

Însă ea e singura care poate să îşi dea cu părerea şi să facă declaraţii pe subiectul ăsta. Noi urmărim ce spune ea. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, poate i-a dat doctorul ceva ce nu avea voie să-i dea, că ea a fost accidentată tot timpul şi la glezne, şi în alte locuri. Şi asta e posibil. Dar nu vreau să comentez, că nu ştiu”, a declarat acesta pentru Agerpres.

A picat testul antidoping

Simona Halep a anunțat pe pagina sa de Instagram că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanța roxadustat. Campioana s-a declarat la fel de șocată ca toată lumea, deoarece nu a fost niciodată intenția ei să trișeze.

”Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele”, a scris aceasta.

”În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală”, a continuat Simona Halep.