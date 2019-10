Oamenii de știință au desemnat-o pe Bella Hadid cea mai frumoasă femeie din lume. Aceștia s-au bazat pe algoritmul Greek Golden Ratio of Beauty Phi.

Conform acestuia, trăsăturile supermodelului au atins un nivel de acuratețe de 94,35%. Bărbia, forma și poziționarea ochilor, dar și fruntea au fost desemnate cele mai atrăgătoare caracteristice ale fostei iubite a lui The Weeknd.

Pe locul doi se află Beyonce, iar pe trei fosta iubită a lui Johnny Depp, Amber Heard.

Topul a mai fost prins de Ariana Grande și Taylor Swift. Kate Moss se regăsește pe locul sase, iar din Top 10 mai fac parte Scarlett Johansson, Natalie Portman, Katy Perry si Cara Delevingne.

Bella Hadid are grave probleme de sănătate

Cea mai frumoasă femeie din lume are grave probleme de sănătate. Bella Hadid a vorbit deschis despre problemele de sănătate mintală cu care se confruntă de mai mult timp. „Este o luptă pe care majoritatea am dus-o în trecut sau o ducem în prezent. Sau dacă nu, probabil toți știm pe cineva care trece prin asta. Am trecut prin asta mulți ani dar am ajuns totuși la un punct în care nu mă mai consumă așa mult cum o făcea înainte. Încă am zile rele alături de zilele bune, dar sunt mândră de faptul că am ajuns unde sunt astăzi”, a scris ea.

Nu s-a oprit însă aici. „Aș vrea să adaug că tot ce vedem în social media sau online nu este mereu ceea ce pare…fericirea pe care o creăm online în timp ce în viața reală suntem triști nu are sens, dar uneori pare mai simplu să trăiești cu tristețea în loc să vorbești despre ea”, a subliniat modelul.

Bella Hadid a oferit și câteva sfaturi celor care se confruntă cu probleme mintale. „Dacă nu aveam oamenii din jurul meu, probabil încă mă simțeam așa. Nu trebuie să ne simțim presați de mediul online. Dacă nu vrei să te dai jos din pat, renunță la planuri. A fi bun și protectiv cu propria persoană este ceva ce am învățat că ajută”, a scris Hadid.

„Atunci când simți că ești presată de lumea din jurul tău, cere ajutor. Nu trebuie să te confrunți singură cu asta”, a precizat ea. „Nu știi niciodată cum pot schimba o persoană cuvintele sau zâmbetul tău. Dacă citești asta și simți că nu există lumină la finalul tunelului tău…ești puternică și meriți să fii fericită! Vă iubesc pe toți!”, a încheiat Bella Hadid mesajul.

