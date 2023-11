Colegii de platou ai lui Matthew Perry, și cei care se numărau printre cei mai buni și mai vechi prieteni ai săi, au transmis pe rețelele de socializare mesaje îndurerate în amintirea prietenului lor. Ei au făcut acest gest după după înmormântarea lui Mathhew Perry, actorul care a interpretat rolul lui Chandler în popularul serial „Friends”.

Actorii Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer au împărtășit cu publicul din întreaga lume amintiri despre Matthew Perry.

Reamintim că actorul care a jucat rolul lui Chandler Bing s-a stins din viață pe 28 octombrie, la doar 54 de ani.

Matt LeBlanc a intepretat în cadrul serialului rolul lui Joey Tribianni, cel mai apropiat prieten al lui Chandler. LeBlanc a postat pe Instagram o serie de imagini cu vechiul său amic și a anunțat „Cu inima strânsă îmi iau rămas bun”.

Courteney Cox i-a transmis colegului său că îi duce dorul în fiecare zi. În mesajul ei, a amintit de umorul special al lui Perry.

Jennifer Aniston i-a transmis prietenului ei că îl iubește și că „a scăpat de orice durere”. Ea a împărtășit cu publicul o imagine în care Perry, în stilul său caracteristic, o făcea să râdă.

Se pare că actorul i-a trimis la un moment dat mesajul „Să te fac să râzi mi-a făcut ziua mai bună”.

Ne-a făcut pe toți să râdem. Și să râdem din greu. În ultimele două săptămâni, am răsfoit mesajele pe care ni le-am trimis unul altuia. Râzând și plângând, apoi râzând din nou. Le voi păstra pentru totdeauna. Am găsit un text pe care mi l-a trimis de nicăieri într-o zi. Spune totul. (Vezi al doilea slide…).

Întotdeauna am fost noi șase. Aceasta a fost o familie aleasă care a schimbat pentru totdeauna cursul a ceea ce am fost și a ceea ce avea să fie calea noastră. Pentru Matty, el ȘTIA că îi place să facă oamenii să râdă. După cum spunea chiar el, dacă nu auzea „râsul”, credea că va muri. Viața lui depindea literalmente de asta. Și a reușit să facă exact asta.

David Schwimmer a observat în mesajul său că Perry era un om „cu inimă”, generos și creativ. Și el a publicat o fotografie specială, realizată într-un episold al serialului, din sezonul 5.

Lisa Kudrow îi mulțumește lui Matthew Perry pentru „cei mai buni 10 ani pe care o persoană îi poate avea”. Ea a ales să arate publicului o imagine în care Perry povestea despre prietenia lor și despre modul în care l-a influențat.

„După ce am filmat episodul pilot, Friends Like Us, a fost acceptat, am fost imediat la NBC Upfronts. Apoi…

Tu ai sugerat să jucăm poker și ai făcut să fie atât de distractiv în timp ce noi ne-am apropiat inițial. Îți mulțumesc pentru asta. Îți mulțumesc pentru că m-ai făcut să râd atât de tare la ceva ce ai spus, încât mă dureau mușchii și îmi curgeau lacrimi pe față ÎN TOATE ZILELE.

Mulțumesc pentru că ți-ai deschis inima într-o relație în șase direcții care a necesitat compromisuri. Și multă „vorbărie”. Îți mulțumesc pentru că ai apărut la serviciu când nu te simțeai bine și apoi, ai fost complet genial.

Îți mulțumesc pentru cei mai buni 10 ani pe care o persoană îi poate avea. Mulțumesc că ai avut încredere în mine.

Mulțumesc pentru tot ce am învățat despre GRAȚIE și IUBIRE prin faptul că te-am cunoscut.

Mulțumesc pentru timpul pe care l-am petrecut cu tine, Matthew”, a scris Lisa pe contul ei de Instagram.