Este durere imensă în lumea filmului, după ce s-a anunţat moartea lui Matthew Perry.

Actorul de comedie, cunoscut cel mai bine pentru rolul Chandler Bing din serialul „Friends” a fost găsit mort în propria casă. Avea numai 54 de ani.

Reacţiile celor care l-au cunoscut sau au lucrat împreună cu el nu au întârziat să curgă.

Postul NBC, cel care a difuzat „Friends” între 1994 şi 2004, a transmis următoarele:

Puţini ştiu că premierul Canadei, Justin Trudeau, a fost coleg de clasă în şcoala primară cu Matthew Perry. Politicianul a transmis şi el un mesaj emoţionant.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023