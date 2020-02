Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut vineri la 3,16% pe an, de la 3,18% pe an, joi, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La debutul lui 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la începutul acestui an se situa la 3,19%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă a coborât la 3,24% pe an, de la 3,25% pe an în data de 6 februarie, iar ROBOR la 12 luni a urcat uşor, la 3,30% pe an, de la 3,29% pe an.

Așteptări peseimiste

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, pentru al treilea trimestru din 2019, este de 2,36% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din al doilea trimestru al anului, informează Agerpres.

În luna mai 2019 a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

De notat că majoritatea specialiștilor anticipează o scumpire a creditării în cursul anului 2020. Astfel, dobânzile sunt așteptate să crească pe fondul dezechilibrelor din economie, coroborat cu așteptarea că ratingul de țară al României va fi degradat de agențiile internaționale.

Te-ar putea interesa și: