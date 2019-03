Surpriză la nivel înalt! De cine este susținută Kovesi. Este cea potrivită

Astfel, reprezentanta României, Laura Codruţa Kovesi, s-a clasat pe primul loc. Aceasta a obţinut 26 voturi, Bohnert (Franţa) – 22 voturi şi Ritter (Germania) un vot.

Rezultatul a stârnit mari controverse în România. În timp ce foarte mulţi lideri poltitici au pus tunurile pe fosta şefă DNA, în străinătate, presa o consideră candidatul ideal pentru această funcţie.

Financial Times sustine ca Laura Codruta Kovesi este cea potrivita pentru functia de procuror sef al Europei, scrie ziare.com.

"Uniunea Europeana se afla in proces de numire a procurorului sef european. Ar trebui sa aleaga persoana cea mai calificata pentru aceasta activitate. Aceasta este Laura Codruta Kovesi, un curajos din Romania.

Exista cateva argumente excelente in favoarea numirii doamnei Kovesi, nu in ultimul rand faptul ca Guvernul Romaniei se opune cu fermitate numirii sale", se arata in articolul respectiv.

FT adauga ca nu exista niciun dubiu ca ceilalti doi candidati, din Franta si Germania, ar face o treaba buna, dar niciunul nu are experienta lui Kovesi de a conduce o lupta "dificila si, cateodata, singura" impotriva coruptiei profunde din Romania.

Sursa menţionată precizează că, în timp ce Kovesi era sefa DNA, institutia a ajutat la condamnarea unor ministri, a unor parlamentari sau primari acuzati de frauda, abuz de putere si alte infractiuni.

"Munca sa neobosita i-a adus respectul partenerilor Romaniei", mai spun jurnalistii straini.

"Eforturile doamnei Kovesi au inspirat milioane de compatrioti", spun ei, sa ceara clasei politice sa nu impiedice lupta anticoruptie, dar in schimb ea a fost "rasplatita cu adversitatea Guvernului condus de PSD si Liviu Dragnea", numit "barbatul puternic din spatele lui (Executivului - n.red.) ".

Financial Times aminteste ca Guvernul roman a indepartat-o din functie pe Kovesi in iulie 2018, ceea ce a fost o "sfidare de neiertat si inexplicabila a normelor UE privind libertatea Justitiei".