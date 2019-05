Începând din weekend-ul 15 – 16 iunie, trei emisiuni de succes care s-au bucurat de admirația publicului vor reveni la TV. “Roata Norocului”, “Se striga darul!” si “Ochii din umbra” sunt producțiile Kanal D care au fost foarte apreciate de români și care vor reveni cât de curând pe micile ecrane.

Al cincilea sezon de “Se striga darul!” apare sâmbătă, 15 iunie, la ora 20.00 pe Kanal D.

“De abia astept sa inceapa noul sezon <Se striga darul!>. Sunt nerabdatoare sa impartasesc experienta mea cu telespectatorii, sa vada ce obiceiuri si traditii inca se pastreaza la nuntile din diferite regiuni din Romania”, spune Andreea Mantea.

“Roata Norocului”, sezonul zece, apare duminică, 16 iunie, ora 20.00.

“Reincepe aventura <Roata Norocului> cu premii uriase, cu multa distractie; daca va era doar de rasul colegei mele de platou, Ana-Maria Barnoschi, o sa va bucurati din plin de energia ei. Avem foarte multe premii, constand in bani, vacante, electronice si electrocasnice. Poate in acest sezon vom da si marele premiu pus in joc; eu i-am pus carburant, Ana-Maria si-a luat permisul, am dat doua ture cu ea, sa vedem cum merge masina. Este gata de plecare! Asa ca haideti sa va incercati norocul!”, spune Bursucu.

“Ochii din umbra” apare duminică, 16 iunie, la ora 22:00. Printre cele mai urmărite producții, emisiunea a ajuns la sezonul 17.

“Nu de putine ori am fost intrebat pe strada cand revine <Ochii din umbra>. In noul sezon, telespectatorii vor avea parte de multa actiune, am filmat prin toata tara; asa cum v-am obisnuit, vom prezenta cazuri iesite din comun, situatii in care cu siguranta unii dintre cei care ne vor urmari se vor regasi sau din care vor avea ceva de invatat”, spune Ernest.

